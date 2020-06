Els càmpings planten la tenda de la normalitat

Quan el municipi de Catalunya amb més places de càmping anuncia que es disposa a obrir portes d'aquí a pocs dies, significa que les coses comencen a tornar a la normalitat, nova o vella ja es veurà.

Torroella de Montgrí i l'Estartit -que no són dos municipis sinó un de sol-, amb 14.703 places de càmping, tenen previst iniciar la reobertura d'aquests establiments a partir d'aquest dissabte, 13 de juny. La intenció és que la major part dels 10 càmpings del municipi -de fet, tots excepte un, i per raons alienes totalment al coronavirus- puguin començar a obrir esglaonadament entre el 13 de juny i l'1 de juliol.

Torroella de Montgrí i l'Estartit s'han convertit els darrers anys en una destinació campista de referència a la Costa Brava i a Espanya. La crisi turística derivada de la COVID-19 ha impedit que aquests establiments encara no hagin obert. Els càmpings del municipi baix-empordanès, que han estat reconeguts sobretot per temes de sostenibilitat i estan situats en indrets declarats per l'ONU com a espai sostenible pel seu model d'integració i ecoturisme, compten amb un protocol de mesures per evitar el contagi.

Els 9 càmpings que preparen la reobertura els propers dies són, per ordre cronològic, el Medes (13 de juny), Rifort (15), l'Empordà i l'Estartit (20), Delfín Verde (23), Castell Montgrí i la Sirena (26), Ter (30) i Punta Milà (1 de juliol). El Molino, que està pendent d'una important remodelació, romandrà tancat fins la temporada que ve.

Per a Dúnia Oliveras, regidora de la Destinació Turística de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, la reobertura dels càmpings durant aquest juny significa «una molt bona notícia. En condicions normals tots ja estarien oberts, si bé l'època forta es concentra al juliol i a l'agost. Per l'ocupació dels càmpings serà determinant l'afluència de client estranger, sobretot holandès».

Els càmpings són un sector estratègic en l'oferta local d'allotjament turístic, que representa gairebé un terç del conjunt de places de què disposa el municipi (prop de 40.000). «S'ha de tenir en compte que si tots els càmpings omplissin totes les places superaríem de llarg el nombres d'habitants del municipi (11.645); això havia passat algun cop, anys enrere», afegeix Oliveras, que considera que Torroella i l'Estartit té «una molt bona oferta de càmpings».

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en coordinació amb l'EMD de l'Estartit, està enllestint mesures de caràcter econòmic i tècnic, i un pla de promoció per atenuar l'impacte de la COVID-19 en el sector turístic i comercial, i afrontar l'escenari del desconfinament.



Càmpings guardonats

Els càmpings de Torroella de Montgrí i l'Estartit han estat guardonats els darrers anys amb premis de prestigi i són referents en l'àmbit europeu, sobretot en temes de sostenibilitat. El mateix municipi l'any passat va ser reconegut per Nacions Unides pel seu model urbanístic.

El setembre del 2019, a Etiòpia, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va rebre un reconeixement dels premis mundials Sustainable Cities And Human Settlements Awards, que convoca el Global Forum on Human Settelments (GFHS), per haver establert un bon model de desenvolupament sostenible i resilent i per la integració de l'ecoturisme en la seva planificació. El premi destacava actuacions que van des de la planificació turística, amb la reducció del sol edificable, l'aposta per la conservació del patrimoni natural, amb les illes Medes protegides des de 1983, o el Parc Natural des de 2010 i amb projectes de restauració ambiental com ara la Pletera. El municipi ha rebut així mateix acreditacions com a destinació de turisme sostenible mitjançant els premis Green Destination Gold Award i Europarc Cets.

A més a més, els càmpings de Torroella de Montgrí i l'Estartit disposen d'un protocol de mesures per evitar el contagi de la COVID-19 que ha estat elaborat pel Comitè de Tècnics constituït per l'ICTE en col·laboració amb la Federació Espanyola de Càmpings i Ciutats de Vacances (FEEC) i organitzacions sectorials territorials, empreses del sector, i consensuat amb l'Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral (AESPLA), PRL Innovació, i amb els sindicats CCOO i UGT.