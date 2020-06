Casellas i Arbolí firmen la pau per la polèmica de les incompatibilitats a Figueres

El vicealcalde i portaveu del PSC a l'Ajuntament de Figueres, Pere Casellas, renuncia a querellar-se contra el regidor de Junts, Carles Arbolí, per presumptes injúries i calúmnies greus, i aquest, per la seva banda, rebaixa la crítica en matisar que no qüestiona la «professionalitat» ni «honorabilitat» de Casellas. La polèmica es remunta al ple del passat 7 d'octubre del 2019 en el qual es va debatre la compatibilitat de Casellas, també regidor de Seguretat, amb l'exercici de l'advocacia.

En un comunicat conjunt de Casellas i Arbolí fet públic ahir, ambdós acorden que seria una «derrota democràtica» traslladar els debats polítics als jutjats. Per això, Casellas «renuncia» a interposar la querella contra Carles Arbolí.

De fet, al novembre passat, Casellas va anunciar que obria la via judicial també contra el portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, però finalment només va obrir la via judicial contra Arbolí, amb qui ara ha arribat a un acord.

El document, que consta de cinc punts, recorda que la raó de la polèmica es va originar en el ple municipal de l'octubre de l'any passat en què Arbolí va expressar el rebuig del grup de Junts per la compatibilitat de Casellas amb la feina d'advocat en torn d'ofici.

En l'escrit, Arbolí argumenta que les declaracions efectuades durant aquell ple i als mitjans de comunicació en els dies posteriors s'emmarquen en el «legítim debat polític» i que «en cap moment» van voler posar en dubte «l'honorabilitat i professionalitat del regidor del PSC». Així, Arbolí matisa i rebaixa el to utilitzat fa set mesos, amb què havia qüestionat durament la compatibilitat de les dues tasques de Casellas.



Controvèrsia política

Per la seva banda, el regidor socialista renuncia a interposar la querella i «accepta» les explicacions d'Arbolí. A més, ambdós edils, acorden seguir mantenint la «controvèrsia política» en el marc de «l'honorabilitat i el respecte».

En el polèmic ple, Masquef i Arbolí es van oposar durament a la compatibilitat de Casellas. Durant la sessió, es van produir intercanvis de retrets entre els quals Arbolí va manifestar que ambdues són feines incompatibles perquè «el regidor de seguretat té accés a informació sensible i compromesa». Per a Junts es tractava d'una «contradicció ètica».

«No puc suportar la roïnesa», li responia Casellas en considerar que «plantaven dubtes sobre la seva honorabilitat», al que Arbolí responia, també visiblement molest: «A mi em supera la seva hipocresia».

Junts va acabar interposant un recurs de reposició contra l'acord de ple que permetia la compatibilitat amb què demanava que es deixés sense efecte.