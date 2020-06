El contracte a Ferrovial encén el personal sanitari

El coronavirus comença a donar treva després de llargs mesos de lluita a tots els centres sanitaris catalans, i el desgast de la lluita diària i d'un malestar causat per la gestió de la pandèmia s'han començat a fer patents i a materialitzar-se als carrers en forma de protesta. I si bé ja fa setmanes que alguns sindicats ja han començat a reivindicar més recursos i compensacions econòmiques, la polèmica de l'adjudicació del Departament de Salut del seguiment de casos de covid-19 a Ferrovial davant d'una possible segona onada ha acabat d'indignar el sector. «Ha estat la gota que ha fet vessar el got», assegura l'Anna, professional d'infermeria d'atenció primària que avui formarà part d'una concentració davant la Delegació de la Generalitat a Girona a les dues del migdia. La protesta està adreçada a professionals sanitaris i s'obre a tots els col·lectius afectats per tal de mostrar les conseqüències d'un malestar que ja era patent abans de la crisi del coronavirus.

El manifest d'aquesta protesta comença amb contundència: «s'ha acabat el temps de donar les gràcies», i exigeix «una altra manera menys autoritària» de tractar el personal sanitari i de gestionar el sistema de salut. La referència al polèmic contracte no triga: «no entenem per què la primera acció que es fa durant la pandèmia és donar disset milions d'euros a Ferrovial. (...) Ara resulta que l'empresa més corrupta d'Espanya pot tenir accés a la Història clínica de milions de catalans?», subratlla el manifest.

«Si bé la primera onada ens ha unit a tots, ara els sanitaris estem molt desgastats i no podrem afrontar una segona onada sense més recursos i protocols clars», assegura la infermera. «Tenim companys que estan passant per estrès post-traumàtic, hem vist com n'han ingressat per contraure el virus i també n'hem perdut. Mereixem tenir recursos i condicions laborals suficients per atendre els pacients, i els últims anys s'ha acabat normalitzant el maltractament institucional cap als sanitaris», sosté.

Aquesta protesta arriba un dia després de la que ja fa unes setmanes va iniciar la plataforma «Sanitàries en Lluita», que aplega professionals de la salut de tot Catalunya i que cada dimecres es concentren davant els seus centres per reclamar al Govern una conversió pública del sistema sanitari català, així com el retorn del 5% retallat el 2010, entre altres reivindicacions. Amb tot, la protesta d'aquest dimecres va estar indubtablement marcada per la polseguera aixecada arran de l'adjudicació a Ferrovial, a la qual es va referir la portaveu de la plataforma Sanitàries en Lluita, Anna Alcalà, en declaracions a aquest diari: és un «exemple més de com es traspassen els recursos públics cap a empreses privades i que confirma la voluntat de privatitzar la sanitat», va afirmar. «El personal sanitari és qui té la formació per fer el seguiment de casos, aquests diners haurien d'haver-nos arribat a nosaltres», exclama Alcalà. La plataforma també va referir-se al complement anunciat per Salut als professionals sanitaris que han lluitat contra la pandèmia, la qual titlla d' «insuficient i classista», i la qualifica d'«engany per mantenir la gent calmada».

A la província de Girona ja hi ha vuit centres que s'han adherit a la protesta de Sanitàries en Lluita, entre els quals hi ha l'Hospital Josep Trueta de Girona, l'Hospital Santa Caterina de Salt i la Xarxa de Salut Mental i l'Hospital d'Olot. També s'hi han adherit centres d'atenció primària (CAP) com ara el de Maçanet de la Selva, i centres sociosanitaris, en aquest cas el Palafrugell Gent Gran.