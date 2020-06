El delegat del Govern a Madrid: «No hi havia cap element per prohibir el 8-M»

El delegat de Govern a Madrid, José Manuel Franco, va manifestar al final de la seva declaració davant la jutge Carmen Rodríguez Medel que «no hi havia cap element que li portés a prohibir l'exercici d'un dret fonamental» com era el de manifestació el passat 8 de març a Madrid. Va afegir que la seva actuació com a delegat de Govern en aquest assumpte sempre ho va ser d'acord amb la llei i a les recomanacions dels experts en l'evolució de la Covid-19.

Així ho va assenyalar a preguntes dels periodistes després de més de dues hores de declaració com investigat per un presumpte delicte de prevaricació administrativa en relació amb la celebració de concentracions multitudinàries entre els passats 5 i 14 de març, entre elles la marxa del 8-M. A Franco li acusen diverses accions populars en relació amb l'actuació del seu departament durant els dies previs a la declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia de l'coronavirus, tot i les advertències de el risc de contagi. La Fiscalia no troba indicis de delicte i va sol·licitar arxivar la causa.