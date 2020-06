La dificultat per cobrar passa a ser el primer temor de les empreses

La dificultat per cobrar és la major preocupació que tenen ara mateix la majoria d'empreses arran de la crisi del coronavirus. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi que ha elaborat la consultora Tactio amb la col·laboració de l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG), una radiografia que mostra fins a quin punt la covid-19 ha canviat les prioritats i els temors d'uns negocis que, majoritàriament (7 de cada 10), es troben actualment per sota de la seva capacitat productiva.

L'estudi de Tactio inclou dades recollides abans de l'estat d'alarma i les compara amb les que va registrar durant el confinament, entre els mesos d'abril i maig. Aquestes mostren un gir radical de les pors de les empreses abans i després de l'esclat de la pandèmia. Durant els mesos de febrer i març el que preocupava més a les societats mercantils era la competència (un 30% dels enquestats), seguit pels costos de producció (13%), la dificultat per contractar (12%), l'organització interna (11%) i la falta de finançament (8%). La dificultat per cobrar quedava per sota del 8% a les empreses catalanes, però amb la irrupció de la pandèmia i la paral·lització de l'economia durant pràcticament dos mesos aquest neguit va escalar posicions fins a convertir-se en el gran temor de l'empresariat. Gairebé la meitat de les empreses consultades (un 47%) van revelar que la seva preocupació actual era la impossibilitat de cobrar. El segon motiu que amoïnava els empresaris va passar a ser la dificultat per contractar personal (un 21%), seguit per la falta de finançament (un 9%), les indemnitzacions (un 8%) i la organització interna (un 4%).



Digitalització forçada

El soci-director de Tactio, Mario Monrós, va destacar ahir que, a banda de la dificultat que tenen les empreses per cobrar, actualment un dels problemes que han aparegut arran de la crisi de la covid-19 és la preocupació per haver de contractar personal. Segons Monrós, aquesta dada pot sorprendre però es deu fonamentalment que molts negocis s'han vist forçats a avançar en la digitalització de molts dels seus processos. «Aquesta digitalització ha fet que es busquin perfils molt tècnics que no sempre són fàcils de trobar», assegura Monrós, que afegeix que de moment aquesta preocupació passa per davant de la del finançament perquè de moment les empreses van tirant per l'accés al crèdit. En aquesta línia, el soci-director de Tactio remarca que la capacitat de recuperació de l'empresariat anirà de la mà de la velocitat de recuperació dels països. L'estudi mostra també que 7 de cada 10 empreses catalanes está per sota del 80% de la seva capacitat productiva. Aquest és, segons Monrós, «un dels grans reptes de la petita i mitjana empresa del país que conformem el 95 % del teixit empresarial català».

Per la seva banda, la presidenta de l'AEEG, Núria Carreras, assenyala que, a banda dels factors que apunta l'estudi, el pricipal temor que comparteixen els empresaris gironins és el de «la incertesa» de no saber com evolucionarà la situació, tot i que va mostrar-se optimista en la rapidesa de la desescalada.