Guanyem critica que JxCat es plantegi «privatitzar» la consergeria dels pavellons

Guanyem Girona va criticar ahir que l'equip de govern (JxCat) es plantegi «privatitzar completament» el servei de consergeria dels equipaments esportius municipals, prestat en part, per treballadors públics. A través d'un comunicat, la formació assegura que aquesta proposta «afectarà directament la qualitat del servei» i que posa en una situació «complicada» als treballadors públics que han estat oferint aquest servei durant anys i a «qui a hores d'ara encara no s'ha informat ni se'ls ha permès establir una negociació».

«Ens trobem davant d'una nova proposta d'externalització i, per tant, d'un nou pas de pèrdua de gestió pròpia de l'Ajuntament en un àmbit important com són els equipaments esportius», va lamentar el regidor Pere Albertí qui va recordar que aquesta setmana, el govern va aprovar l'externalització del servei de neteja municipal amb el suport d'ERC i Cs.

Per això, el grup municipalista ha demanat que «el govern aturi aquest procés, negociï amb les treballadores i els treballadors i busqui una fórmula per garantir» que les consergeries dels equipaments esportius se segueixin gestionant des de l'Ajuntament «per garantir la qualitat del servei així com les condicions laborals».



Resposta de l'equip de govern

Per la seva part, la regidora d'esports, Eva Palau, va confirmar que aquesta és una de les opcions que tenen sobre la taula, però que també n'hi ha d'altres. «No hi ha res tancat. Hi estem treballant per trobar una fórmula que sigui legal i que doni resposta als treballadors afectats», va puntualitzar Palau.

En aquest sentit, l'edil de JxCat va explicar que han hagut de plantejar aquest canvi perquè hi ha hagut una «modificació en la legislació». «Ara tenim personal propi però també extern i si seguim amb aquest model, tindrem problemes legals», va dir la regidora.

Per això, segons Palau una de les opcions que es plantegen és -tal com critica Guanyem- l'externalització d'aquest servei de consergeria o bé, seguir amb aquest model i «esperar que els treballadors més grans es vagin jubilant per anar incorporant personal extern», va explicar Palau qui va afegir que té previst reunir-se amb els afectats per establir una negociació.