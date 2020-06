L'Ajuntament de Bàscara es veu forçat a obrir l'escola «per imperatiu legal», tal com ha lamentat en un comunicat, on diu que «des del primer minut hem trobat en el Departament d'Educació un mur insalvable, una posició monolítica i enrocada i unes respostes carregades de prepotència». Valora com a «pobra» i «intransigent» la resposta d'Educació a les seves propostes i qualifica d'«error l'obertura precipitada de l'escola al juny, en les condicions proposades pel Departament». Bàscara ha remarcat que, «ja amb la mirada posada al setembre, ens posem a disposició de la direcció de l'escola Joan Reglà (a la fotografia, fa uns dies) i de la seva AMPA, així com de la direcció de la llar infantil La Baldufa per començar a treballar en l'obertura del curs 2020-21 amb la nova normalitat que, entenem, és el que ara toca assegurar».