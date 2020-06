Menjar a domicili en tricicle elèctric transportat per empreses d'inserció laboral

Empreses d'inserció laboral com Ecosol, de Càritas Diocesana de Girona, i Eina Activa portaran a casa productes i aliments frescos a preus reduïts dintre d'una iniciativa promoguda per l'empresa Codex-U, del sector de la mobilitat i del transport en bicicletes elèctriques, i un grup de proveïdores de menjar per al sector de l'hostaleria.

El projecte, anomenant «Entrega Domicili» –nom també del portal a Internet on es pot trobar–, pretén compensar l'aturada de l'activitat en restaurants, hotels i càmpings a causa de l'estat d'alarma per la Covid-19.

La proposta està disponible a les ciutats de Girona, Figueres i Olot, on Ecosol es fa càrrec del repartiment de les comandes, i a Blanes, Lloret de Mar i Santa Coloma de Farners, on el realitza l'empresa d'inserció Eina Activa. Els aliments es transporten en tricicles Cargobike i les entregues es fan tres dies a la setmana, els dilluns, els dimecres i els divendres, entre les nou del matí i les cinc de la tarda.



Coques de Sant Joan

0Amb la revetlla de Sant Joan a la vista, «Entrega Domicili» ha incorporat les tradicionals coques en el seu llistat de productes i les portarà a casa de qui les encarregui si ho fan abans de l'11 de juny –el lliurament serà entre els dies 22 i 23.

Per la seva banda, les empreses d'inserció laboral també s'han hagut de reinventar durant l'estat d'alarma i reorientar alguns dels seus serveis.

Ecosol, per exemple, ha potenciat la línia de missatgeria sostenible i repartiment a domicili. En concret –tal com van indicar–, realitza l'entrega de nombrosos comerços i establiments, durant les campanyes de Pasqua i de Sant Jordi va col·laborar amb llibreries, floristeries i pastisseries, i reparteix també els productes de diverses parades del Mercat del Lleó, a Girona. Ara, la col·laboració amb la iniciativa «Entrega Domicili» suma una nova aliança en el servei de repartiment de l'empresa de Càritas.