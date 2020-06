Mor una noia de 22 anys en caure amb el cotxe per un penya-segat a Palamós

Una jove de 22 anys va morir i tres joves més van resultar ferits ahir en precipitar-se amb el vehicle per un penya-segat a la carretera de la Fosca de Palamós, concretament a la zona del mirador del Morro del Vedell. Segons va informar Ràdio Palamós i va confirmar Diari de Girona, el conductor del vehicle va donar positiu en la prova d'alcoholèmia.

L'accident va tenir lloc cap a dos quarts de dues de la matinada quan, per causes que es desconeixen, el vehicle, després de fer la rotonda del càmping Palamós, en lloc de fer la corba va continuar en línia recta i va sortir de la carretera i es va precipitar pel penya-segat . El cotxe anava per la carretera de la Fosca en direcció Port Marina.

Concretament, el vehicle va caure al buit passat el mirador del Morro del Vendrell i va quedar penjat sense arribar al fons. A l'interior hi viatjaven quatre persones. Dues d'elles van poder sortir pel seu propi peu del vehicle, però les altres dues van quedar atrapades.

Fins a la la zona s'hi va desplaçar la Policia Local de Palamós, diverses dotacions de Bombers, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers es van encarregar de fixar el cotxe per evitar que acabés de caure i poder excarcerar les dues persones que havien quedat atrapades amb seguretat.

Una de les persones atrapades va ser la víctima de 22 anys i de nacionalitat dominicana. La resta d'ocupants del cotxe eren un noi dominicà, una noia de nacionalitat marroquina i el conductor, de nacionalitat espanyola.

Tots tres van resultar ferits i van ser traslladats a diferents hospitals. Dos d'ells a l'hospital Josep Trueta de Girona i un altre a la Vall d'Hebron de Barcelona, segons va informar la Policia Local de Palamós. En l'accident no s'hi va veure implicat cap altre vehicle.

El conductor del cotxe va donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb 0,43 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, en el primer test i en el segon amb 0,36. El límit màxim genèric és de 0,25.