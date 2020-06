Els Mossos d'Esquadra fan servir la Taser per reduir un home a Girona

Els Mossos d'Esquadra van haver d'utilitzar la matinada d'ahir la pistola elèctrica per immobilitzar un home que va trencat l'ordre d'allunyament cap a la seva exparella, va rebentar la finestra d'un vehicle policial i va amenaçar amb autolesionar-se amb un fragment de vidre.

Va ser la víctima de violència de gènere qui va trucar al telèfon d'emergències 112 cap a un quart de tres de la matinada, alertant que sospitava que el seu ex rondava pel carrer on viu. L'home té una ordre d'allunyament vigent.

Quan la patrulla dels Mossos d'Esquadra va arribar al lloc, va localitzar l'home amagat al carrer. Quan els agents s'hi van apropar, el sospitós es va començar a posar agressiu, i els va amenaçar quan intentaven detenir-lo per un delicte de trencament de condemna.

Els mossos van aconseguir detenir-lo però, en el moment d'entrar-lo al vehicle policial per traslladar-lo a comissaria, l'home va començar a colpejar una finestra i l'ha va acabar rebentant. Aleshores, va agafar un tros de vidre i se'l va posar al coll amenaçant amb autolesionar-se.

Va ser llavors quan els Mossos d'Esquadra van haver d'utilitzar la pistola elèctrica per immobilitzar-lo. Els agents van activar una ambulància per traslladar el detingut a un centre mèdic per rebre assistència.

L'arrestat es trobava ahir a la comissaria de Vistalegre pendent de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.