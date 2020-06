Les obres d'urbanització de la Colònia Llaudet finalitzaran a finals d'any

Les obres d'urbanització del polígon de la Colònia Llaudet, a Sant Joan de les Abadesses acabaran a finals d'any després de cinc anys de treballs i una inversió de 3,4 milions d'euros. Les màquines estan treballant a la zona amb la construcció d'una rotonda i els vials de les diferents parcel·les després que ja s'hagin passat els serveis bàsics.

Entre la part antiga de la colònia i els terrenys adjacents hi ha 14 hectàrees amb 44.000 m2 de sostre repartits en dotze parcel·les. Ja s'hi han instal·lat dues empreses (Artesania Pirineu i Proterme) i continua creixent la demanda per adquirir sòl. Recentment, una empresa de la Garrotxa ha comprat dues parcel·les i una del Ripollès està interessada en unes naus de la part antiga.

Després de cinc anys d'obres i una dècada des que es va començar a tramitar, l'alcalde Ramon Roqué creu que la col·laboració pública i privada ha estat clau per poder tirar endavant aquest polígon «estratègic» també per a la comarca perquè contribuirà a «diversificar» l'economia. El promotor principal ha estat l'Incasòl, l'Ajuntament ho ha impulsat i també hi ha hagut altres empreses inversores participants.