Els professionals sanitaris gironins protesten

Una cinquantena de professionals sanitaris de Girona s'han manifestat aquest dijous al migdia davant de la seu del Govern per reclamar al Departament de Salut "una mirada d'empatia" al col·lectiu.

La portaveu del conjunt de treballadors, Anna Julià, ha destacat que no fan "cap petició en concret", senzillament que el Departament "no apliqui plans de fàbrica a l'atenció de persones". Infermeres, zeladors i altres treballadors del sector s'han mostrat decebuts amb el Govern, tot i que aquesta decepció va començar amb les retallades de la crisi econòmica.

La protesta ha sorgit d'un conjunt de treballadors, principalment d'atenció primària, al marge d'organitzacions i sindicats. Ara, no descarten tornar a mobilitzar-se si Salut no reacciona.

El personal sanitari de les comarques gironines manté les mobilitzacions per defensar el sistema públic de salut. Aquest dijous al migdia, una cinquantena de treballadors, sobretot de l'atenció primària, s'han concentrat davant de la Delegació del Govern a Girona. La mobilització ha sorgit "de forma espontània", ha explicat una de les portaveus del col·lectiu, Anna Julià.

Julià ha detallat que un grup de treballadors s'han "reunit per fer pinya" i treballar per "resoldre una situació que fa anys" que arrosseguen. Concretament, els treballadors han afirmat que les retallades de l'anterior crisi econòmica són el detonant. De fet, Julià ha recordat que al llarg dels anys de retallades ja s'havien manifestat en contra, però sovint les mobilitzacions quedaven "tapades per soroll".

Ara, aquest soroll s'ha acabat per deixar pas a la pandèmia i ha obligat a tot el col·lectiu sanitari a treballar per resoldre la situació. "Hi hem estat, hem treballat i no hem callat", ha afegit Julià. Per això, després de la crisi sanitària han optat per sortir al carrer. La portaveu dels treballadors ha afirmat que no demanen "res en concret" al Departament de Salut, sinó que reclamen "una mirada d'empatia" vers el col·lectiu.

En aquest sentit, el conjunt de treballadors que s'han mobilitzat han demanat al Govern que "no apliqui plans de fàbrica a l'atenció de persones". En aquest sentit, Julià ha defensat que "no es poden mesurar els minuts d'atenció a les persones, perquè cada cas és diferent". Per això demana al Govern que tingui "una altra mirada" amb el col·lectiu.

"No som números, som persones", ha afegit Julià qui també ha recordat a Salut que son "treballadors cuidant les famílies dels altres". Per això han reiterat que els treballadors sanitaris es mereixen "un model defensat" durant la pandèmia que es basa en la salut pública.

Per altra banda, Anna Julià també ha lamentat que Salut hagi confiat en l'externalització del seguiment de casos de coronavirus. "El contracte de Ferrovial ens ha fet molt de mal", ha afirmat. Els treballadors consideren del tot injust que aquest contracte arribi després de la pandèmia que ha patit Catalunya i que han afrontat des de primera línia els sanitaris.



La protesta d'avui, una "guspira"

Anna Julià ha recordat que la concentració d'aquest dijous ha reunit a infermeres, zeladors i tècnics sanitaris per lluitar en favor de la salut pública. Ho han fet en paral·lel a les mobilitzacions que organitzen els sindicats, tot i que moltes organitzacions ja els han donat suport. La portaveu ha definit la mobilització d'avui com "una guspira que ha encès un sentiment que no hem sabut explicar fins ara". Per això no descarten més mobilitzacions en el futur amb el mateix objectiu: defensar el model públic de salut.