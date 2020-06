La Regió Sanitària de Girona registra un repunt de positius per quart dia consecutiu

La Regió Sanitària de Girona va registrar ahir 21 nous casos de coronavirus, una xifra que suposa un repunt diari des de fa quatre dies seguits. Les notificacions, amb tot, no es refereixen al dia anterior sinó que són previs i no serà fins al cap de diversos dies quan es tindrà una radiografia fiable de l'evolució diària de la pandèmia.

De fet, donant un cop d'ull a l'últim informe retrospectiu del Departament de Salut, que es modifica diàriament, durant la setmana passada es van diagnosticar 128 contagis, que serien 37 menys que la setmana anterior. Les dades es col·loquen segons el dia de resultat de PCR positives, o bé de casos probables i confirmats epidemiològicament. Només dimecres passat se'n van confirmar 39. Fins ara la xifra total de contagis a Girona és de 6.925 des de l'inici de la crisi sanitària.

La xifra de defuncions ahir va sumar un nou cas per coronavirus, una situació que es manté igual des de fa diversos dies, amb una dada total de 787.

Les hospitalitzacions per coronavirus ahir van situar-se a les 42 a Girona, una xifra a la baixa després d'un petit repunt de dos nous ingressos el dimarts. També van baixar els pacients ingressats a les UCI, amb cinc casos, i els professionals sanitaris contagiats, essent 24 els que estan de baixa per la malaltia.

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, gestora de l'hospital de Blanes, manté tres persones ingressades per coronavirus, de les quals dues van ser hospitalitzades aquesta setmana. En un balanç publicat ahir sobre la gestió de la crisi als centres d'atenció primària (CAP), la corporació ha registrat prop de 60.000 trucades telefòniques dels CAP a usuaris per fer seguiment o realitzar crivatges. L'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Lloret i Tossa ha recollit part de les trucades (31.130), de les quals 2.256 han estat per atendre casos covid-19. A més, s'han fet 19.180 visites presencials i s'han realitzat 4.800 visites a domicili. En l'àmbit social, l'ABS ha fet 1.554 accions de seguiment a col·lectius vulnerables, gent gran i persones que viuen soles.

Xifres de Catalunya i Espanya

Les xifres del Departament de Salut van confirmar quinze noves morts per coronavirus, deu més que el balanç de dimarts i 152 nous contagis, dinou menys que el dia anterior. Salut situa a 12.423 les víctimes des de l'inici de la crisi i en 68.822 els contagis per covid-19. Com ha estat habitual des del principi de la pandèmia, les dades del Ministeri de Sanitat no coincideixen amb les de les administracions autonòmiques, i això va causar fa uns dies la congelació de la xifra de morts, que s'actualitzarà un cop aquestes hagin revisat les seves dades. Amb tot, l'últim balanç d'ahir indica que els últims set dies s'han mort 40 persones pel virus, la majoria a Madrid (14), i només tres a Catalunya.

Els nous casos diagnosticats en les últimes 24 hores s'eleven a 167, un repunt destacat respecte de l'últim balanç, que era de 84. Els diagnòstics dels últims set dies superen els dos mil (2.104) i Catalunya és la comunitat més afectada amb 690 casos, amb Madrid al darrere amb 628.

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, va alertar ahir a la roda de premsa diària que ha augmentat la xifra de casos importats, amb 24 contagis del tres al nou de juny. La xifra és de 96 des de l'11 de maig. Segons Simón, les Comunitats Autònomes hauran de fer un «esforç» per controlar viatgers i possibles contactes. A més, tot i que va titllar l'evolució de la pandèmia de «molt bona», va puntualitzar s'estan detectant brots «controlats» i que per tant s'han de seguir prenent mesures per evitar un ressorgiment de la transmissió comunitària.