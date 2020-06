Ryanair restableix 36 rutes a l'aeroport de Girona l'estiu del 2020

La companyia aèria de baix cost Ryanair ha anunciat que restableix cent rutes amb sortida o arribada a Catalunya com a part del calendari d'estiu del 2020 després de l'aturada per la pandèmia de la covid. Algunes de les connexions estaran disponibles a partir del 21 de juny. 52 de les rutes tindran sortida o arribada a Barcelona, 36 a Girona i 12 a Reus. L'empresa addueix que les dades de tràfic del seu web indiquen que Espanya és una de les destinacions de vacances més buscades pels turistes europeus. La directora de comunicació de Ryanair per a Espanya i Portugal, Susana Brito, ha celebrat poder "contribuir a la recuperació econòmica regional".