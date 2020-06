Salut anuncia un complement per intentar calmar els ànims

Els professionals sanitaris rebran una compensació d'entre 350 i 1.350 euros en la nòmina d'agost per la crisi de la covid-19. Es distribuiran segons la categoria professional –medicina, infermeria, resident facultatiu, resident d'infermeria, tècnic sanitari i altres– i el percentatge de presencialitat –menys del 50%; entre el 50 i el 80% i més del 80%.

Rebran la compensació econòmica els professionals del sistema sanitari públic (SISCAT, inclou centres públics i concertats) que van treballar de l'1 de març al 31 de maig, de manera presencial o telemàtica. Pel que fa als treballadors de residències, rebran un import màxim de 900 euros. En total, són 140 milions. La consellera de Salut, Alba Vergés, va agrair la «implicació» i l'«esforç» demostrat per aquests professionals «a tots els nivells» davant una realitat que no coneixien.

Aquesta compensació no inclou els professionals dels hospitals privats, que van quedar sota les ordres del Servei Català de la Salut a l'inici de la pandèmia.

El sindicat de la infermeria Satse va agrair aquest pagament extra, però va recordar que la «base del malestar» del col·lectiu és «el problema d'infrafinançament». L'organització espera a la publicació del text per valorar-lo íntegrament, però dona per fet que «serà insuficient». A més, Satse lamenta que els professionals del sector privat quedin fora i qüestions com el percentatge d'exposició o el fet que només es consideri l'esforç fet entre març i maig són altres deficiències que hi veu.

Petició, revertir les retallades

Per la seva banda, el sindicat Metges de Catalunya va celebrar «l'esforç» del Govern però espera que sigui un «primer senyal» de la «voluntat política» de l'executiu català per «millorar les pèssimes condicions salarials dels facultatius i revertir les retallades que s'arrosseguen des del 2010».