Vídeo: Violenta agressió a un home a Girona

Violenta agressió a un home dimecres a la nit a Girona. En un vídeo gravat per un veí del bloc de pisos situat a la zona dels Químics, es pot veure com un home n'agredeix un altre, primer amb una vara i posteriorment a cops de peu i amb violentes empentes i cops.

Més tard s'hi afegeix un altre home que també participa en l'agressió. Tot plegat a la vista dels nombrosos veïns que van contemplar l'escena des dels seus balcons i que cridaven els homes amb la intenció que deixessin de donar cops.

En les imatges es pot veure com els agressors acaben marxant i que l'agredit queda a terra, però segons més tard, aquest s'aixeca i marxa corrents en la direcció per on han fugit els dos primers.