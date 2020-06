Vídeo: Violenta agressió a un home a Girona

Violenta agressió a un home dimecres a la nit a Girona. En un vídeo gravat per un veí del bloc de pisos situat a la zona dels Químics, es pot veure com un home n'agredeix un altre, primer amb una vara i posteriorment a cops de peu i amb violentes empentes i cops.

Més tard s'hi afegeix un altre home que també participa en l'agressió. Tot plegat a la vista dels nombrosos veïns que van contemplar l'escena des dels seus balcons i que cridaven els homes amb la intenció que deixessin de donar cops.

En les imatges es pot veure com els agressors acaben marxant i que l'agredit queda a terra, però segons més tard, aquest s'aixeca i marxa corrents en la direcció per on han fugit els dos primers.

Segons Mossos, en la baralla van intervenir tres persones, dues de les quals van acabar detingudes. Dos homes agredien un tercer al qual van donar un fort cop a la zona occipital.

Al lloc s'hi va desplaçar el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) per atendre el feriet que sagnava molt. Les altres dues persones van fugir. Els tres homes es coneixien, segons Mossos.

La Policia Local de Girona va fer una recerca i va localitzar els dos agressors que van ser detinguts.