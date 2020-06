Agredeixen violentament un home de 31 anys a la zona dels Químics de Girona

La zona dels Químics de Girona va ser, dimecres a la nit, l'escenari d'una violenta agressió contra un home de 31 anys que, a causa de les ferides, va necessitar assistència mèdica. Segons van confirmar els Mossos d'Esquadra, ahir, els fets van tenir lloc dimecres cap a tres quarts d'onze de la nit al carrer Maria Josep Arnall. Allà, tres homes van començar a discutir amb una quarta persona fins que un d'ells el va començar a agredir amb una barra de ferro.

Posteriorment, s'hi va afegir un segon agressor i tots dos van propinar diversos cops de peu a la víctima, el van empènyer contra el terra i el van colpejar a diverses parts del cos, però sobretot a la zona occipital del cap, i el van deixar en estat menys greu. El tercer home es va limitar a observar els fets. Finalment, els agressors van fugir del lloc i van deixar la víctima estesa a terra, tot i que es va poder aixecar i els va intentar perseguir.

Els veïns dels blocs de pisos de la zona van ser testimonis dels fets des dels balcons i les finestres i, fins i tot, alguns d'ells van enregistrar l'agressió en vídeo. A les imatges, es pot veure com els dos homes colpegen una vegada i una altre la víctima i se sent com els residents criden indignats, demanen als agressors que «parin» i els alerten sobre que «han avisat la policia».

Fins al lloc s'hi van desplaçar els Mossos, la Policia Local i el SEM per atendre el ferit, de 31 anys, que sagnava molt. Finalment, va ser traslladat en estat menys greu a l'hospital Josep Trueta de Girona. Mentrestant els Mossos i la Policia Local van iniciar una recerca conjunta dels homes per la zona, i van ser aquests últims els que els van localitzar seguint la descripció feta per la víctima. Els dos homes, de 33 i 35 anys, van ser detinguts per lesions.

Segons va poder saber Diari de Girona, els agressors formarien part d'un grup de persones que estaria ocupant un local dels baixos d'un edifici de la plaça dels Químics i que causen problemes d'insalubritat i inseguretat entre els veïns de la zona. Els detinguts van passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció número 3 de Girona, que en va decretar la llibertat amb càrrecs. Tots dos homes tenen antecedents.