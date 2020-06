Caçadors de Calonge denuncien batudes nocturnes de senglars dels Agents Rurals

Els caçadors de Calonge han denunciat davant de l'opinió pública la cacera nocturna amb vehicle descobert feta per Agents Rurals a petició d'agricultors de la localitat. Han exposat tres accions de caça fetes en els últims dies. La primera, el dilluns dia 1 de juny; la segona, el dijous dia 4 de juny, i la tercera, el dilluns dia 8 de juny.

El dia 1 van deixar tres porcs dins dels contenidors de control cinegètic. Llavors, segons els caçadors, el dijous dia 4 de juny, els agents van tornar a fer una altra acció de control i van matar una truja i tres godalls.

La queixa dels caçadors consisteix en el fet que els primers animals van romandre dins de contenidors i a la vista des del dia 1 de juny fins al 5. El 4 de juny hi van afegir la truja i els godalls. Afirmen que tots els animals van ser recollits el dissabte dia 6 de juny, a dos quarts de vuit del vespre, quan havien estat dies amb senyals evidents de descomposició.

El dilluns 8 de juny van tornar a posar-hi una truja amb lactància per a tres godalls i dos godalls morts, cosa que significa, segons els caçadors, que n'hi ha un tercer de viu que perirà per inanició o per l'atac d'algun depredador.

Els porcs estaven en el camí d'un mas pròxim a la benzinera de Calonge que té trànsit de vianants. Afirmen que volen deixar clar davant l'opinió pública que els caçadors no són els autors d'aquestes morts i plantegen que els senglars ferits supervivents d'aquest tipus de batudes tenen una mort lenta, que s'estalviarien en les caceres convencionals.

També han qüestionat la necessitat de les batudes. Segons ells, no hi ha necessitat de tantes matances en un moment en el qual els animals s'han acostumat a la presència dels humans i veuen cotxes sovint.

Han apuntat que en les últimes batudes han augmentat les morts de truges amb cries, cosa que segons ells és perjudicial per a l'espècie. Els caçadors han comparat que la cacera tradicional feta per agricultors sobre la base d'esperes nocturnes és millor i més humana que les persecucions fetes des de vehicles.

Representants d'una altra societat, Caçadors Empordà, han qüestionat la cacera feta des d'un vehicle i a la nit. Han apuntat la inexistència d'un protocol que reguli les accions de control cinegètic nocturnes que fa la Generalitat.

Consideren que en aquest àmbit hi ha un buit legal que contrasta amb les exigències que pateixen les societats de caça. Han defensat que no es pot considerar la cacera com un esport com ara el futbol, perquè es tracta d'una activitat diferent amb molta tradició. També han indicat que tampoc són un col·lectiu que hagi d'estar al servei dels pagesos de cara el control cinegètic de la fauna que perjudica l'agricultura.

Han plantejat que si les exigències de la Generalitat en matèria de sancions continuen, les societats de caçadors desapareixeran sense remei i han posat en evidència el fet que els efectius del cos dels agents rurals són insuficients per efectuar un control cinegètic que respongui a les necessitats dels agricultors. O sigui, sense ells hi haurà un excedent de senglars.

El cos d'Agents Rurals no ha reconegut els fets i ha situat les afirmacions dels caçadors en la polèmica per l'augment de les sancions de caça.

Per la seva part, els caçadors han difós imatges dels animals en estat descomposició a les xarxes socials. Han lamentat el malbaratament de la carn dels porcs entrats en descomposició. Han apuntat que les batudes responen a les demandes dels pagesos de la zona, els quals, segons indiquen, participen en la cacera.

Animalistes

Les entitats FAADA, Ecologistes en Acció, AnimaNaturalis, Fundació Fauna, ADDA, Depana, AVDA, Libera!, Tots Som Poble i Lex Ànima, en un comunicat, han manifestat el seu suport a l'actualització de les sancions aplicables a infraccions a la legislació de caça, i han reclamat al Govern de la Generalitat que no cedeixi a la pressió dels col·lectius de caçadors.

Des de les entitats creuen que la modificació dels imports de les sancions per infraccions de caça, per actualitzar-les a l'any 2020, són «de pura lògica» i escriuen que «ja era hora que es comencessin a eliminar privilegis que han anat mantenint el col·lectiu dels caçadors des del 1970».

Asseguren que els caçadors, que practiquen la seva activitat «amb una arma a les mans», han rebut un tracte de favor durant anys.

Suport d'Unió de Pagesos

Per la seva part, Unió de Pagesos es va reunir dimarts amb l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya [Agrupcat] per tractar l'augment de les sancions.

En un comunicat emès ahir Unió de Pagesos assegura que el «problema s'agreuja» perquè en determinades ocasions hi ha una manca de concreció de les infraccions, que poden ser interpretades de manera diferent, fet que aboca el sector cinegètic a «una situació insostenible i de falta de seguretat jurídica».

En el document, puntualitzen també que comparteixen la «preocupació» dels caçadors i la necessitat de resoldre la situació, ja que la caça és «imprescindible» per a la gestió de la fauna salvatge i la prevenció de danys a l'agricultura, per prevenir la transmissió de malalties a la ramaderia, i per evitar accidents de trànsit.

Per això, el sindicat afirma que donarà suport a les propostes dels caçadors davant l'administració. A més, assegura que exigirà al Govern que garanteixi la seguretat jurídica dels caçadors amb una «definició concreta i clara de les infraccions»; i que demanarà que les competències relatives a la caça i tot allò relacionat amb aquesta activitat, com els gossos de caça, depenguin d'un mateix departament, el d'Agricultura. Afegeixen que per la seva part, Agrupcat en cap cas ha deixat d'atendre les sol·licituds de la pagesia.