La campanya «Confinem els cotxes» recupera per als vianants el carrer Migdia

Desenes de veïns de l'Eixample de Girona van recuperar ahir el carrer Migdia per jugar i passejar. Des del carrer de la Creu fins al Mercat de Lleó, s'hi podia veure gent a peu, famílies passejant, ciclistes i força nens jugant. Es tractava d'una acció de la campanya «Confinem els Cotxes. Recuperem la Ciutat», que reclama un desconfinament amb una reducció «dràstica» de l'ús del vehicle privat. La campanya es va realitzar alhora també en altres ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Vilanova i la Geltrú.

Les catorze entitats impulsores consideren que a les ciutats postconfinament és necessari que s'alliberi espai del cotxe per «caminar de forma segura i anar amb bicicleta», així com «per potenciar la capacitat del transport públic». El principal argument, esgrimeixen, és la reducció de la contaminació que ha suposat l'absència de cotxes al carrer durant el confinament per la covid-19.