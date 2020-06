Un càmping de l'Estartit creu que no hi ha garanties per rebre els turistes

El gerent del càmping El Molino, l'únic de Torroella de Montgrí i l'Estartit que no té previst obrir aquest estiu, veu precipitada l'obertura dels altres establiments i acusa l'Ajuntament d'haver ocultat que El Molino renuncia a treballar com a mesura de protecció contra la pandèmia. Només oferirà el servei d'apartaments. El responsable del càmping indica que l'Ajuntament té «pànic a perdre turisme» i remarca que per atraure turistes «tot s'hi val, inclús congregar milers de turistes sense garanties de res».

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí va comunicar dimecres que dels deu càmpings del municipi, només romandria tancat aquest estiu El Molino, i perquè està fent obres de remodelació. Ahir, Steve Branders, gerent de l'establiment, va puntualitzar que si no obren és «purament per motius sanitaris derivats de la pandèmia i no per suposades reformes de remodelació». «Les nostres instal·lacions amb dutxes i lavabos comuns no permeten la desinfecció total després de cada ús, la qual cosa genera un risc d'infecció per als nostres clients i personal», va afegir. «Davant del risc que això suposa, hem decidit evitar qualsevol problema tancant el càmping aquest estiu», va indicar.

Branders va carregar contra l'Ajuntament acusant-lo d'«inventar» que El Molino fa obres «pel pànic a perdre turisme». «A la guerra del turista entre Espanya, Itàlia i altres, tot s'hi val, inclús congregar milers de turistes sense garanties de res», va dir.

Segons el gerent, «la meva preocupació aquest estiu serà que no hi hagi contagis als altres càmpings, perquè si això passés, les mateixes autoritats que ara permeten l'obertura es veurien obligats a confinar-los i a tancar-los».