La compravenda d'habitatges cau un 40% a l'abril, la xifra més baixa des del 2014

La compravenda d'habitatges va caure un 40% a les comarques gironines durant el mes d'abril. La província va registrar només 502 transaccions, una xifra que contrasta amb les 840 de l'abril de l'any 2019. La d'enguany és, de fet, la xifra més baixa en un abril des del 2014, quan l'economia tot just començava a reflotar després dels estralls de la crisi del 2008.

Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), durant l'abril passat, un mes en el qual l'economia va quedar pràcticament paral·litzada per l'estat d'alarma com a conseqüència de la pandèmia, es van efectuar un 38% menys d'operacions que durant el març, mes en el qual durant la segona quinzena es van iniciar les primeres mesures del confinament.

La davallada es va produir tant pel que fa a la vivenda de nova construcció (que va passar de 130 a 80 signatures) com la de segona mà, preferència majoritària dels compradors i venedors de la província des del 2012. En aquest últim camp les transaccions de compravenda van patir una forta baixada, passant de les 702 l'abril de 2019 a les 440 d'aquest any. En el cas de la vivenda protegida els efectes de la pandèmia també es van notar, i les operacions van passar de les 30 de l'abril passat a les 18 d'aquest 2020.

En aquesta línia, si les dades es comparen amb el conjunt de Catalunya, la província de Girona en surt més mal parada. Segons les xifres de l'INE, la compravenda d'habitatges va passar de 6.418 habitatges l'abril de 2019, a 4.304 el quart mes d'aquest any, un 33% de baixada. Això demostra que la tendència de les comarques gironines és més propera a la del conjunt de l'Estat. Al conjunt d'Espanya la compravenda d'habitatges es va enfonsar un 39,2% a l'abril en relació amb el mateix mes del 2019, amb 25.042 operacions, la xifra més baixa d'aquest mes des del 2014 i de qualsevol altre mes des de l'agost del 2014.



Tendència descendent

Amb aquesta reculada, la pitjor en onze anys, la compravenda d'habitatges encadena dos mesos consecutius de taxes interanuals negatives després d'haver baixat al març un 18,6%. La caiguda de les compravendes d'habitatges del mes d'abril es va produir per la reculada de les operacions sobre habitatges usats en un 38,8%, el pitjor descens en onze anys, amb 20.603 transaccions, però també per la retallada en un 41,3% de la compravenda d'habitatges nous, amb 4.439, mínim de la sèrie.

El 90% dels habitatges que e svan transmetre per compravenda durant el quart mes de l'any van ser habitatges lliures i el 10%, protegits. En termes mensuals (abril sobre març), la compravenda d'habitatges va disminuir un 28,1%, la pitjor reculada d'aquest mes en almenys cinc anys.

En paral·lel, segons la consultora immobiliària CBRE, el preu dels habitatges nous de Barcelona l'any 2020 caurà un 2,5% respecte a l'exercici anterior a causa de l'impacte econòmic derivat del coronavirus.

En aquest sentit, la immobiliària estima que la davallada dels preus en el mercat de llars de segona mà serà més accentuat, registrant variacions negatives d'entre el 5% i el 6%.

En paral·lel, el nombre d'operacions de compravenda a la capital catalana l'any 2020 es reduirà entre un 10% i un 15% interanual –es vendran entre 50.000 i 53.000 habitatges-, tal com va apuntar la companyia.