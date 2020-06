Destinen 1,6 milions d'euros al pantà de Darnius-Boadella

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha destinat 1,6 milions d'euros a la millora del funcionament dels òrgans d'alliberament del pantà de Darnius-Boadella, segons informa aquesta entitat de la Generalitat de Catalunya. Els treballs se centren en els desguassos de fons, uns elements a la base de la presa per desembassar en cas de necessitat, i duraran set mesos.

Les tasques en aquest moment passen per la col·locació d'un escut metàl·lic dins l'aigua que un equip de submarinistes ancora a quaranta metres de profunditat. Aquesta peça permet rehabilitar el desguàs de fons des de la galeria interna de la presa amb la substitució de la vàlvula de comporta antiga per una de nova. La col·locació de l'escut inicia les obres, ja que fa possible que la resta es realitzin sense necessitat de buidar el pantà.