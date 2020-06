La discoteca Oxygen de Calella estrena la fase 3 i reobrirà la matinada de dilluns

La discoteca Oxygen de Calella serà la primera que obri portes al Maresme i també un dels primers locals en fer-ho al conjunt de Catalunya, després que aquest divendres i dissabte ho facin també les primeres discoteques al Camp de Tarragona. Oxygen obrirà la matinada de diumenge a dilluns, pocs minuts després que la regió sanitària de Girona, a la que pertany l'Alt Maresme, entri en fase 3.

El local ha transformat la pista en una sala de festes sense ball, amb taules, cadires i sofàs. El volum de la música i la intensitat de la llum s'adaptarà al nou concepte. "Serà una experiència nova. El client ha de venir mentalitzat que no serà el mateix de fa uns mesos", avisa el propietari del grup Turisme35, Juan Fernández.

La reobertura d'Oxygen serà de moment la única del grup Turisme35, que compta amb quatre discoteques a Calella, a més de diversos negocis vinculats al turisme i l'oci nocturn, com cocteleries o restaurants. El grup espera poder "recuperar" part dels clients del país, tot i que admeten que "no serà fàcil".

De fet, la reobertura del primer local vol ser una mena de "regal" als clients habituals d'altres negocis del grup, com la cocteleria Isla Tortuga, situada al mateix edifici que la discoteca. Aquest diumenge, quan sigui mitjanit i s'entri ja en dilluns, Oxygen obrirà portes aprofitant l'entrada de la regió sanitària de Girona en la fase 3.

Aquests dies previs el personal posa a punt el local, transformat en una sala de festes sense ball per adaptar-se a la nova normativa que regula la reobertura d'aquests locals durant l'estat d'alarma. La pista de ball l'ocupen ara taules baixes, cadires, tamborets i sofàs: "Serem molts respectuosos amb les normes, afirma el propietari del grup, Juan Fernández.

"Tothom haurà d'estar assegut i esperem que la gent s'ho passi bé. L'època d'estar feliç en un local trepitjant-se les sabates s'està acabant", ironitza l'empresari.

Fernández espera que el client es comporti també en aquest sentit i "entengui" que "les coses han canviar" i que el més important és "fer bondat perquè el virus se'n vagi".

Des del punt de vista econòmic, però, el nou plantejament no agrada tant els responsables de l'oci nocturn. Fernández afirma que aquest any s'ha de posar "al congelador" i lamenta no poder fer plans de futur davant la incertesa del moment: "Dubto que part dels hotels obrin i nosaltres vivim molt del turista".