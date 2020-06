Girona passarà dilluns a la fase 3

Girona passarà dilluns a al fase 3 després que el Ministeri de Sanitat ha acceptat la proposta de la Generalitat.

Des del govern català, en canvi, han decidit posposar la petició per la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com Lleida, que seguiran en fase 2 la setmana vinent, tal com ha anunciat avui divendres el departament de Salut.

"Necessitem uns dies més per veure com evoluciona l'epidèmia" en aquestes zones, ha indicat Salut, que no proposarà, doncs, el pas a la fase 3 al Ministeri de Sanitat.

No obstant això, el mateix departament de Salut ha precisat que si l'evolució dels brots detectats a Lleida i les xifres a la baixa a Barcelona són les esperades, "proposarem canviar abans del cap de setmana que ve".

Amb aquesta decisió, la ciutat de Barcelona continua a partir de dilluns dia 15 en fase 2, a l'igual que totes les poblacions de les àrees metropolitanes nord i sud i la plana de Lleida, mentre Girona i la Catalunya central passaran a la fase 3, com ha sol·licitat la Generalitat.