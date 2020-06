Un home clava trenta ganivetades a la seva companya de pis, a Palamós

L'edifici de Sant Joan de Palamós on es va produir l'agressió.

L'edifici de Sant Joan de Palamós on es va produir l'agressió. marc martí

Un home de 28 anys i nacionalitat espanyola va apunyalar dimecres a la nit la seva companya de pis, de 34 anys i romanesa, en un immoble de Palamós. L'agressor va fugir i els Mossos d'Esquadra el van detenir més tard en entregar-se a la comissaria de la Bisbal. La víctima, que va rebre una trentena de ganivetades, va ser intervinguda d'urgència a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'home és el seu company de pis i no mantindrien cap relació.

Els fets van passar dimecres a la nit, a dos quarts de dotze, en un domicili del carrer Dues Palmeres de Sant Joan de Palamós, a la zona de la Fosca. Els veïns, en sentir crits, van alertar la policia. Nombroses dotacions es van desplaçar fins al lloc indicat pels veïns, on semblava que s'hauria produït una baralla i que l'home hauria agredit la dona. En arribar a l'immoble, la policia es va trobar la dona ferida de gravetat a terra amb lesions compatibles amb arma blanca. A més, els agents van esbrinar que l'agressor s'havia desfet del ganivet llançant-lo per la finestra per després fugir amb un vehicle de l'immoble.

Immediatament, es va activar un dispositiu per localitzar l'automòbil, però finalment va ser el mateix agressor el que es va presentar a la comissaria dels Mossos de la Bisbal d'Empordà, on va reconèixer els fets i va explicar que havia llençat el ganivet pel balcó. Els Mossos el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi.

L'home, que no té antecedents, passarà properament a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.

La dona va ser traslladada a l'hospital Josep Trueta de Girona. Va ser operada d'urgència i ahir, en el tancament d'aquesta edició, estava ingressada en estat molt greu a la Unitat de Cures Intensives. La dona presentava al voltant d'una trentena de punyalades, algunes de les quals van afectar òrgans vitals. Tenia afectats els pulmons, el fetge i altres òrgans.



Les reaccions

Des de l'Ajuntament de Palamós han condemnat els fets en un comunicat oficial amb què han manifestat el rebuig «de tot el municipi a la violència de gènere» a més de desitjar la recuperació de víctima. «La violència masclista en qualsevol de les seves formes (...) és la manifestació més esfereïdora del patriarcat i representa un greu atemptat contra els drets humans», defensa l'escrit, amb què es visibilitza que la violència masclista és «un problema de tots» amb què es demana no normalitzar cap tipus d'agressió. «Palamós és un poble de pau», conclou el comunicat de l'Ajuntament. Així mateix, des de la Federació d'ERC a Girona veuen la violència masclista com un «greu problema» i reclamen la necessitat d'un país «feminista».