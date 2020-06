La incertesa econòmica colpeja la borsa amb la segona pitjor caiguda des de l'estat d'alarma

L'Ibex-35 va acabar la jornada d'ahir amb una caiguda del 5,04%, la segona caiguda més gran del selectiu des que es va decretar l'estat d'alarma per l'expansió del coronavirus a mitjans del passat mes de març, situant-se en els 7.278 sencers. La borsa espanyola, que va patir el major descens de la seva història (-14%) el passat 12 de març davant la por per la crisi sanitària i que es va ensorrar prop d'un 8% el primer dia borsari (16 de març) després de la declaració de l'estat d'alarma, va tornar a protagonitzar una altra caiguda important alllarg d'ahir.

Els inversors es van llançar a vendre després que la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) decidís mantenir els tipus d'interès en un rang objectiu d'entre el 0% i el 0,25%, confirmant així el que ja havia avançat pel seu president, Jerome Powell, que no registrarien tipus negatius.

En aquest sentit, el banc central nord-americà va subratllar que està «compromès» amb usar tot el ventall d'eines que té a la seva disposició per donar suport a l'economia dels Estats Units amb l'objectiu d'aconseguir estabilitat de preus i plena ocupació.

Pel que fa a l'evolució macroeconòmica, la Fed va rebaixar de forma generalitzada les seves perspectives. Així, considera que el PIB dels Estats Units es desplomarà un 6,5% el 2020, davant la previsió de desembre de créixer un 2%.

No obstant això, per 2021 els banquers centrals dels EUA esperen que l'economia repunti un 5%. Pel que fa a l'atur, estimen que el país tancarà l'any amb una taxa d'atur de l'9,3%, enfront del 3,5% estimat al desembre. El 2021, la desocupació encara seguirà en el 6,5%. A Espanya, l'oferta pública d'adquisició d'accions llançada per Six Group sobre la totalitat del capital de Borses i Mercats Espanyols (BME) va ser finalment acceptada pel 93,16% dels accionistes. L'operació va ser anunciada al novembre de l'any passat.

En aquest escenari, només es va lliurar del «vermell» Grífols, que va pujar un 0,25%. La resta de valors va tancar en negatiu, destacant els descensos d'IAG (-9,44%), Banco Santander (-9,3%), Banc Sabadell (9,29%), Meliá (-7,46%), ACS (-7,45%) i Siemens Gamesa (-6,98%).



Patacada a l'economia catalana

El coronavirus ha tingut un impacte més greu de l'estimat inicialment en el PIB de Catalunya. L'economia va caure el primer trimestre de l'any un 4,9%, segons les dades definitives publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), tres dècimes més que en l'estimació de principis de maig.