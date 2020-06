Joventut forma més de 7.000 monitors en prevenció i higiene en activitats de lleure

La irrupció de la malaltia del nou coronavirus i la necessitat de prevenir-la fa que més de 7.000 monitors es formin en prevenció i higiene a les activitats de lleure. Es tracta d'una nova figura que, com ha explicat la Direcció General de Joventut de la Generalitat, vetllarà perquè en les activitats d'estiu es compleixin els protocols sobre el rentat de mans, la desinfecció, el treball en grups reduïts o la detecció de símptomes de la Covid-19.

Administracions com la Diputació de Girona, a través del seu òrgan de salut pública, també han tingut en compte la nova situació. Així, Dipsalut ofereix als casals d'estiu una proposta d'educació emocional, anomenada «Esquitxa emocions amb la Bleda», que consisteix en deu vídeos i una obra de teatre –que es farà al lloc del casal– pensats per abordar la identificació, el reconeixement i la gestió de les emocions per tal de poder-les regular adequadament. El fil conductor d'aquest recurs és la pallassa Bleda que, en clau d'humor, trasllada els infants a diferents situacions i estats d'ànim.