Metges, infermeres i gestors demanen un «gran pacte» de salut

Metges, infermeres i gestors reclamen un gran pacte a Catalunya i a l'Estat per reformar el sistema sanitari arran de la crisi de la pandèmia del coronavirus, en un decàleg que van presentar ahir i que han consensuat a partir de les lliçons de la covid-19. Més recursos econòmics per al sistema, millors condicions per als professionals, així com una organització més flexible i que els empoderi, són algunes de les demandes. «La covid-19 ha posat en evidència que la canterella del discurs benestant no es pot mantenir ni un minut més», va afirmar ahir el president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), el doctor Jaume Padrós, que va advertir que si no s'atenen les reclamacions, es podria acabar produint una «rebel·lió de bates blanques».

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) i la Societat Catalana de Gestió Sanitària són els promotors del decàleg, que han advertit que «si no ens fan cas, l'alternativa és un desastre. No pensem que tinguem la raó de tot, però el consens que representa aquest document no havia passat mai. Ni l'oportunitat ni les circumstàncies, tampoc. La covid-19 ha mostrat que o posem musculatura al sistema, o no aguantarà. No és que no aguantarà una segona onada, no aguantarà el futur».

Tres morts al País Basc

Els brots als hospitals de Basurto a Bilbao i a Txagorritu a Vitòria van deixar ahir una xifra de tres morts i 36 contagis. Dels contagiats, onze són sanitaris, onze pacients i set visitants o contactes estrets. Les tres víctimes tenien patologies prèvies.

El director del Centre d'Alertes Sanitàries, Fernando Simón, va indicar que fins d'aquí a uns dies no es podrà donar per controlat el brot, i que encara no s'ha pogut determinar com s'ha produït.

Pel que fa a les últimes xifres de coronavirus del Ministeri de Sanitat a Espanya, ahir es va reduir la xifra de nous contagis, amb 156 casos, dels quals 72 van ser a Madrid i 27 a Catalunya, i ja s'han infectat 242.707 persones a tot el territori. S'han registrat 32 defuncions els últims set dies, i la xifra total es manté congelada a 27.136 des de fa set dies mentre les comunitats corregeixen les seves dades històriques. L'última setmana hi ha hagut 151 hospitalitzacions.

Les dades del Departament de Salut, en canvi, van notificar ahir onze morts per coronavirus, quatre menys que l'últim balanç, i 12.434 en total. A banda, va detectar un repunt de 227 infectats que ja situen la xifra acumulada en 96.049.

A la Regió Sanitària de Girona es va notificar un repunt de casos per cinquè dia consecutiu. Ahir se'n van notificar 23, dos més que dimecres. També hi va haver un repunt de dues morts respecte de l'últim balanç, que eleva a 789 les víctimes de la pandèmia. A més, després de tres dies de baixada també es va confirmar un nou contagi al sector sanitari, que compta amb 25 infectats. Hi ha 41 pacients a l'hospital, dels quals cinc són a l'UCI.

Preocupen els casos importats

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va admetre ahir que els preocupa la importació de casos amb l'obertura de fronteres i va dir que cal un «enfocament europeu» amb «criteris comuns i clars». Durant la seva compareixença al Congrés, Illa va afirmar que tot i que la bona evolució de l'epidèmia, cal prudència pel risc de rebrots. Illa també va anunciar una reunió per avui amb els ministres europeus de Sanitat per fixar l'estratègia «a escala comunitària per trobar una vacuna». En aquest sentit, va dir que trobar una vacuna és «urgent» però que «fer-la assequible, és una qüestió social i de dignitat».