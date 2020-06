Queixes a Cassà per l'abocament de residus del CAP a peu de carrer

L'abocament de residus procedents del CAP de Cassà de la Selva als contenidors a peu de carrer ha fet saltar totes les alarmes entre els veïns de la zona propera al centre de salut, que temen que no es faci una correcta gestió del material que ha estat en contacte amb el virus. Les queixes, canalitzades a través d'una veïna, han arribat a l'Ajuntament, que defensa que s'estan aplicant correctament tots els protocols. Com a solució planteja blindar un contenidor amb cadenat d'ús exclusiu per al CAP.

La pandèmia del coronavirus va obligar a canviar la manera de gestionar els residus d'hospitals, residències i centres de salut. El Govern central va establir que els residus en contacte amb COVID-19 com guants, mascaretes o bates, entre d'altres, es consideren residus infecciosos. De la seva recollida se n'encarrega una empresa externa.

Els veïns de Cassà consideren que aquesta gestió no s'està fent correctament perquè entre les bosses abocades pel CAP en el mateix espai on ells llancen les escombraries hi ha guants i mascaretes, però des de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) asseguren que la gestió dels residus és «correcta» i «escrupolosa».

Des de l'IAS asseguren que les deixalles que contenen líquids biològics i secrecions, es recullen en envasos i agullers degudament acreditats i que la resta de residus procedents de l'atenció sanitària a pacients diagnosticats o sospitosos es recullen amb doble bossa i tancament de seguretat. Posteriorment, una empresa externa els retira de l'interior del centra per destruir-los. «La resta de material, el que no ha estat en contacte amb casos diagnosticats o sospitosos, s'elimina també amb bossa de galga als contenidors municipals. La brossa es deixa dins el contenidor i es tanca», s'informa des de l'IAS.

Solucions fallides

Des de l'Ajuntament defensen que s'està fent correctament la gestió. Asseguren que després de conèixer les queixes dels veïns van contactar amb el CAP del municipi i van comprovar que es feia correctament. Per donar resposta a les queixes, es va habilitar un contenidor de més i el consistori planteja instal·lar-ne un a l'exterior blindat amb cadenat únicament per al centre de salut.

Però la solució i les respostes de l'Ajuntament no convencen els veïns, que mantenen les suspicàcies al respecte. Marta Miquel n'és una d'elles, i explica que a l'interior de les bosses hi han observat «guants, tubs i no només papers». «Els vam fer arribar les queixes i l'ajuntament va instal·lar un contenidor més. Al meu parer no van entendre el què es demanava», defensa. La petició dels veïns passa per a què els EPI no es llencin al contenidor compartit.