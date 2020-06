Els sanitaris exigeixen al Govern més respecte i menys «números»

El manifest que llegeix una infermera que treballa a l'atenció primària, que es considera una més de «tots els que avui volem fer-nos escoltar», té un leitmotiv que és «no ho entenem». Quan acaba, se situa al costat de la cinquantena de professionals d'infermeria, medicina, zeladors, tècnics i en definitiva sanitaris que s'han aplegat vestits amb bata davant de la Delegació de la Generalitat a Girona a dir prou a la privatització, a la «mala» gestió i als «pocs» recursos dedicats a la sanitat, i al «desgast» que ha suposat per al sector l'enfrontament diari a la pandèmia.

«Si el sistema públic de salut no s'ha enfonsat fins ara, és perquè els que hi treballem creiem que tothom ha de tenir dret a una sanitat pública i de qualitat», opina una infermera que participa en la protesta i que es defineix com «una més».

El virus sembla que va a la baixa i es viu una sensació de temporada «d'entreguerres», que ha afavorit la mobilització arreu del territori. Aquesta és una mostra d'agitació que no prové de cap organització sindical ni organització prèvia i que ja se suma a la de plataformes com ara Sanitàries en Lluita, que fa dos dimecres anima el sector a concentrar-se fora dels centres de treball per reclamar més recursos i millors condicions laborals. A Girona ja hi ha protestes a una desena de centres, entre els quals s'hi ha sumat personal de l'hospital Josep Trueta i l'hospital Santa Caterina de Salt.

«No entenem que encara tinguem contractes mensuals i tanta precarietat tot i que la Unió Europea va prohibir expressament aquest tipus de contractació», diu un dels fragments del manifest que es llegeix avui. Les pancartes desplegades que encapçalen la concentració demanen a Sanitat que es «desperti» i que desi les medalles i les substitueixi per recursos, com ara el retorn del 5% que es va retallar l'any 2010 en plena crisi econòmica.

La concentració s'inicia amb un minut de silenci en homenatge als sanitaris morts durant la pandèmia, i vol evidenciar el «neguit» i el «malestar» que el sector arrossega arran de les retallades de la crisi econòmica i que la pandèmia ha fet surar fins al límit. I per acabar de posar llenya al foc, la polèmica pel contracte adjudicat pel Departament de Salut a la filial de l'empresa Ferrovial ha acabat d'indignar un sector que ja fa dies que es queixa de desgast i esgotament després del que sembla que haurà estat només la primera de dues grans onades de la pandèmia.

La concentració ha estat organitzada de manera espontània, però ha rebut el suport de sindicats com el d'Infermeres de Catalunya, i s'obre a què tots els col·lectius «perjudicats» per les retallades s'hi adhereixi de cara a futures mobilitzacions.