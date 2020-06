El tractament del coronavirus assajat per Oriol Mitjà no és efectiu

La hidroxicloroquina, un fàrmac que s'utilitza habitualment contra la malària, no és eficaç per a prevenir la malaltia de la covid-19 entre persones que han estat en contacte amb individus infectats –segons informa El Periódico. Aquesta conclusió es desprèn d'unes declaracions fetes pel metge de l'hospital Germans Trias i Pujol Oriol Mitjà, que coordina un dels majors estudis sobre aquesta substància, ja que el treball encara no s'ha publicat. L'investigador no va donar més detalls al diari.

Aquesta recerca sobre la hidroxicloroquina és la punta de llança d'una campanya de donacions anomenada YoMeCorono, que ja ha superat els 2,3 milions d'euros.

Oriol Mitjà va fer les seves consideracions a la revista especialitzada Science, on va dir que «no hi ha una diferència significativa en el nombre de persones que van desenvolupar la covid-19» entre el grup que va prendre hidroxicloroquina i el que no el va prendre.

El Periódico recorda que la desena edició de les Jornades de Malalties Emergents, que es van celebrar el 9 de juny a Barcelona, va afirmar que «no hi ha cap subgrup [dels pacients estudiats] que es beneficiï de la hidroxicloroquina». Aquests resultats encaixarien amb un altre gran estudi realitzat per la Universitat de Minnesota, que ja s'ha publicat.

La hidroxicloroquna és un dels fàrmacs per a altres malalties que s'han assajat contra al malaltia del nou coronavirus, a falta d'un tractament propi. Tal com indica el mateix diari, un estudi d'autoria francesa que va trobar efectes beneficiosos d'aquesta substància en una quarantena de pacients va encendre les esperances al febrer, i va desencadenar una carrera d'assajos a tot el món.

Aquests estudis estan investigant si la substància cura la malaltia –els resultat d'un primer assaig suggereixen que no–, si protegeix persones que ja han estat en contacte amb gent infectada –el que s'estudia en l'assaig de Barcelona– i si pot prevenir el contagi si es pren de manera preventiva. En un moment donat, tant Trump com Bolsonaro van insistir en la seva efectivitat.