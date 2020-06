Adjudicada la construcció de la marquesina del parc Central a Girona

L'Ajuntament de Girona va adjudicar ahir les obres de construcció de la marquesina del parc Central entre les estacions del TAV i la Renfe a l'empresa Comet Martinez Boix SL per un import de 391.613,85 euros (IVA inclòs). Segons el consistori, les obres començaran en les pròximes setmanes i està previst que s'allarguin quatre mesos.

Tal com va avançar Diari de Girona el mes de març passat, aquesta va ser la tercera empresa escollida per la mesa de contractació de les cinc que es van presentar al procés de licitació. La primera, Conspai SL,va ser descartada perquè no va justificar la important rebaixa que presentava amb el quilo de ferro que era necessari per a l'estructura. La segona, Excavaciones Ampurdan 2000 SL, es va rebutjar perquè no estava al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Girona.

Segons el consistori, la tramitació de l'adjudicació de les obres va quedar aturada a causa de la declaració de l'estat d'alarma a causa de la covid-19.

Aquest però, no era el primer concurs públic que feia el consistori amb relació a la construcció de la marquesina. A mitjans de l'any 2017 es va fer una primera licitació que va guanyar la constructora Argon Informatica. El gener de l'any 2018, però, hi va renunciar per problemes econòmics i la fallida va arrossegar tot el procés d'adjudicació, que es va allargar fins a finals de l'any passat, quan es va poder tornar a licitar.

Aquesta marquesina substituirà el passadís cobert, conegut com a finger, que va ser enderrocat a petició dels veïns de Sant Narcís el setembre del 2017 en considerar que impedia un parc «transparent». L'objectiu d'aquesta estructura és donar aixopluc en cas de pluja o per protegir-se del sol.



Nou ascensor públic al Barri Vell

D'altra banda, la junta de govern local també va aprovar ahir inicialment el projecte d'urbanització que permetrà instal·lar, en una fase posterior, un nou ascensor d'ús públic al Barri Vell. L'elevador estarà situat a la cantonada dels carrers de Miquel Oliva i Prat i de Bonaventura Carreras i Peralta, a la plaça del Correu Vell, i servirà per salvar els desnivells i graons del nucli antic. Enllaçarà amb la part alta del Barri Vell, els jardins dels Germans Maristes.

Aquest indret està qualificat com a sistema d'espais lliures, places, parcs i jardins urbans en el Pla General i el Pla Especial del Barri Vell, motiu pel qual serà un privat qui es farà fer càrrec de la instal·lació de l'elevador públic. Compta amb un pressupost de 125.998,79 euros (IVA inclòs) i està vinculada a la posterior rehabilitació de l'edifici per destinar-lo a ús residencial i a la instal·lació de l'ascensor públic.

Per últim, també es va adjudicar el contracte de les obres de sanejament del carrer del Migdia, en el tram comprès entre el carrer de la Creu i Emili Grahit. L'empresa adjudicatària és Aglomerats Girona SA per un import de 184.767,53 euros (IVA inclòs). El termini d'execució de les obres és de quatre mesos.