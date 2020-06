Bàscara perd el pols amb Educació i reobre l'escola

L'escola de Bàscara va reobrir les portes a l'alumnat de primària ahir a les nou del matí, després que l'Ajuntament tragués el cadenat que impedia accedir-hi després de la pandèmia. Des del Departament d'Educació van enviar un segon requeriment dimarts i, per això, dijous al matí els mestres van anar al centre per preparar el material. La majoria dels alumnes que hi van acudir són de sisè de primària –una dotzena–, però també hi havia una nena de P4.

Davant la decisió de l'Ajuntament, el Departament d'Educació va enviar la setmana passada un primer requeriment obligant a retirar el cadenat de la porta de l'escola. El 4 de juny, el consistori oferia a Educació espais alternatius a l'escola perquè els alumnes poguessin fer classes però, després de converses amb inspectors dels serveis territorials a Girona i l'equip de govern municipal, no hi va haver entesa. Això va portar el Departament a enviar un segon requeriment dimarts i, finalment, dijous al matí els professors van tornar a accedir a l'escola.

Dijous van aprofitar per fer tots els preparatius necessaris per tornar a rebre els alumnes al centre. Per això, no va ser fins ahir al matí que els infants van poder tornar a entrar a classe i ho van fer seguint les mesures necessàries. L'alumnat de sisè, per exemple, va tenir classe de nou a onze del matí. Tan bon punt van arribar a l'escola, van entrar un per un entregant als mestres el document de responsabilitat –amb què les famílies acrediten que no tenen o han tingut símptomes de la covid-19– i desinfectant-se les mans amb gel hidroalcohòlic. Tant companys de classe com professors es van reprimir de fer abraçades, tot i que la il·lusió de tornar-se a trobar es podia veure a través dels seus ulls.

El director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va valorar positivament «el retorn a la normalitat» del centre alt-empordanès, dins l'excepcionalitat del curs. «Ens sap greu que els alumnes no hagin pogut tornar abans», va lamentar. De tota manera, Fonalleras va recordar que han fet totes les gestions necessàries per reobrir el centre. «Primer vam intentar arribar a un acord», va afegir el director dels serveis territorials «i al final vam enviar dos requeriments per garantir el dret de l'educació».