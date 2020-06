Catalunya baixa dels cent hospitalitzats a l'UCI amb la COVID-19

Un total de 12.439 persones han mort per la covid-19 a Catalunya, segons les dades difoses ahir pel Departament de Salut, que va informar de cinc nous decessos notificats per les funeràries en les últimes 24 hores, mentre que per primera vegada en gairebé tres mesos han baixat de 100 els pacients ingressats a l'UCI.

A Catalunya s'han registrat, fins ahir, 69.252 casos positius acumulats per SARS-CoV-2, 204 més des de l'últim balanç, i, des que va començar l'epidèmia han estat ingressades de gravetat un total de 4.110 persones, on fins ahir n'hi havia 94, nou menys que abans-d'ahir i per primera vegada en dotze setmanes el nombre d'ingressats greus baixa del centenar.

Per la seva banda, el Balanç del Ministeri de Salut va mantenir ahir congelada la xifra de morts des de l'inici de la pandèmia a 27.136, ja que espera que les comunitats revisin les seves dades. Amb tot, va notificar 25 defuncions dels últims set dies i 155 contagis en les últimes 24 hores. D'aquests, 74 es concentren a Madrid i 33 a Catalunya. El total de contagis confirmats ahir era de 243.209, 502 més que en l'últim balanç. Les últimes dues setmanes s'han infectat 4.749 persones i 1.995 ho han fet els últims set dies. Des de l'inici de la pandèmia, hi ha hagut 124.584 ingressos, 141 en l'última setmana. D'aquests, 42 s'han produït a Madrid i 25 a Catalunya.