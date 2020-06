El coronavirus hauria costat un milió d'euros a l'antic Bulli de Ferran Adrià

La crisi del coronavirus hauria generat pèrdues d'un milió d'euros al restaurant El Bulli de Ferran Adrià si hagués continuat obert. El xef, que ahir va participar en un webinar organitzat per l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, es va mostrar alleugerit pel tancament del restaurant el 2010, ja que creu que la pandèmia hauria tingut un efecte devastador en el negoci. L'espai on s'ubicava l'antic Bulli havia de reobrir aquest estiu convertit en un laboratori expositiu per reflexionar sobre l'eficiència en innovació, però Adrià no va concretar per a quan es preveu la posada en marxa.

«Per sort ara mateix no tinc restaurant, si no estaria igual de fotut que vosaltres», deia el xef, dirigint-se als restauradors que ahir participaven a la videoconferència. «Si estiguéssim al 2010 i el Bulli hagués hagut de tancar per la covid, hauria costat un milió d'euros», assegura el cuiner.

El Bulli, ubicat a la cala Montjoi de Roses, va tancar definitivament com a restaurant el 2011 i des d'aleshores s'ha transformat per convertir-se en centre de divulgació, recerca i experimentació. Aquest mes de gener Adrià buscava un equip de 12 professionals per començar el període d'investigació i activitat en el nou Bulli que s'iniciaria el 24 d'agost.

«Lluitarem perquè el projecte de Montjoi porti gent», es va comprometre. A més, durant la sessió virtual, Ferran Adrià va defensar la voluntat de convertir l'Empordà en un territori pioner a escala mundial en la gestió de la restauració.

En el transcurs de la xerrada, moderada per Ignacio De Juan i centrada en l'educació en l'àmbit de la gastronomia, Adrià va analitzar la difícil situació en què es troba el sector i va donar consells als empresaris per sortir-se'n. «Hi ha dues opcions: plegar o lluitar», va defensar el cuiner, conscient que el coronavirus ha suposat un cop dur per a la gastronomia. «El 50% dels restaurants d'alt nivell de Catalunya no aguantaran», va etzibar. Per Adrià la solució passa per l'esforç, fer un pla estratègic i evitar les sobreinversions.

Allargar els ERTOs

El prestigiós cuiner també va reclamar l'allargament dels ERTOs fins al desembre. «Si no es mantenen, això serà l'apocalipsi», va alertar, i va assegurar que sense recórrer als ICO molts dels restaurants tenen dos mesos de vida.

El coronavirus també ha portat a primer ordre del dia el teletreball, tant en l'àmbit laboral com en l'educatiu. Per Ferran Adrià aquest també cal adaptar-lo en l'àmbit de la formació gastronòmica. «Canviarà la part teòrica i pràctica. Estem en una revolució. Quin sentit té anar a una escola a picar una ceba quan ho puc fer a casa?», es preguntava el cuiner.