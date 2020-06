La desescalada avança i Girona entra en fase 3 el dilluns

El Ministeri de Sanitat ha autoritzat la petició de la Conselleria de Salut i Girona i la Catalunya Central passaran a fase 3 demà passat, dilluns. La Generalitat finalment va decidir no incloure Barcelona i Lleida en la petició del canvi de fase. Ambdues van entrar aquest dilluns a la fase 2. Des de Salut, van defensar que necessitaven uns dies per veure l'evolució de la pandèmia. Si l'evolució és l'esperada, s'estudiarà sol·licitar que el canvi de fase es produeixi abans del cap de setmana vinent en lloc de fer-ho directament el dilluns 22 de juny.

D'altra banda, Salut també ha informat que la mobilitat estarà permesa a partir del 15 de juny entre les regions que estiguin en fase 3. S'ha acordat amb el Ministeri de Sanitat i ara només falta fer la petició formal.

Ahir Sanitat també va donar el vistiplau perquè Galicia entri en la «nova normalitat» a partir de dilluns i que el País Valencià, Ceuta, Ciudad Real, Toledo i Albacete (Castella-la Manxa), Lleó, Zamora, Palència, Valladolid i Burgos avancin a fase 3.Així, el proper dilluns el 70% de la població, és a dir, 34 milions de persones, estaran a la fase 3 de la desescalada.

Madrid continuarà en fase 2 i la comunitat preveu demanar dilluns avançar a la 3 el 22 de juny, just el dia en què decaurà l'estat d'alarma. A la fase 2 també s'hi mantindran les províncies de Salamanca, Segòvia, Àvila i Soria, a més de les regions sanitàries de Barcelona i Lleida.

La decisió d'excloure Barcelona de la petició de la conselleria de Salut no va agradar a l'Ajuntament de la capital catalana. L'alcaldessa de Barcelona Ada Colau va criticar la decisió de la Generalitat i va reclamar fer el canvi a fa se 3 de la desescalada la setmana que ve, abans que acabi l'estat d'alarma i abans de Sant Joan per facilitar una mobiltiat esglaonada.

Mobilitat lliure

Obertura de fronteres

Precisament amb relació a la mobilitat, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va aclarir que a partir del 22 de juny tot Espanya, independentment de la fase de desescalada en què es trobin les diferents regions, entrarà en la nova normalitat a la mitjanit del pròxim 22 de juny, moment en què expirarà l'estat d'alarma i en què hi haurà «mobilitat lliure». Ho va aclarir Illa en una roda de premsa en la qual va subratllar que, a partir d'aquesta data, seran les comunitats les que hagin de prendre decisions en el marc de les seves competències i podran «restringir algunes activitats» en matèria de salut pública o d'educació, entre d'altres.

Per la seva banda, el ministre també va reiterar que Espanya obrirà les fronteres amb altres països el pròxim 1 de juliol, tot i la recomanació de la UE per als seus socis de permetre la mobilitat entre ells des del pròxim dilluns, i ha subratllat que es farà en aquest moment «amb seguretat» tant per als visitants com per als espanyols.

Salvador Illa va explicar que el Govern manté aquesta decisió de no obrir les fronteres fins a l'1 de juliol. En el cas de l'arribada de persones de països de fora de la Unió Europea, ha assegurat que Espanya treballa amb els socis comunitaris per tenir «una posició comuna» sobre quins controls establir.

La Comissió Europea va demanar aquest dijous als Estats membre que obrin de nou el pas a les seves fronteres interiors com a molt tard el 15 de juny, dilluns que ve, dues setmanes abans del que planeja Espanya, de manera que la reobertura de la exterior per permetre l'entrada de turistes de tercers països on la situació epidemiològica estigui controlada sigui possible ja des de l'1 de juliol.

El responsable de el Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va assenyalar el risc que hi ha en obrir fronteres de rebre casos de coronavirus d'altres països; en l'última setmana a Espanya, de 250 casos detectats, un centenar són casos importats, que no s'han generat al país.