L'aeroport rep tres passatgers al dia de mitjana al maig

L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tornat a registrar una xifra pèssima en nombre de passatgers durant el mes de maig amb tan sols 97 passatgers. Tot i així, es tracta d'un 36,63% més dels que hi havia el mes anterior, amb 71 usuaris. Si la xifra la comparem amb les dades de passatgers de fa un any, la caiguda en passatgers és del 99,96%, ja que el maig era un dels primers mesos forts per a la terminal de Vilobí d'Onyar.

Entre el març i el maig només 12.921 persones han passat per l'aeroport gironí, mentre que els mateixos mesos de l'any passat ho van fer 444.862 passatgers. De fet, durant els sis primers mesos de 2020 hi ha un trànsit acumulat de 84.140 persones, un 84% menys de les que ho havien fet en el mateix període de 2019.

El nombre d'operacions és pràcticament el mateix que el de passatgers, amb 96 enlairaments i aterratges durant el maig. Aquesta xifra és un 95,2% menys de les operacions que hi havia el mateix mes de l'any passat. La dada més esperançadora, però, és que respecte l'abril les operacions també han crescut un 37,14%.

El transport de mercaderies també suma números vermells en comparació amb el 2019. Durant el mes de maig s'han transportat 1.575 quilos de càrrega, un 91,06% menys dels que es van gestionar al llarg de l'any anterior. Tot i així, aquesta xifra també ha incrementat en comparació amb l'abril i les mercaderies han augmentat un 140,09%.