L'ATA demana als ajuntaments més duresa contra els apartaments il·legals

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA) ha enviat una carta a una cinquantena d'ajuntaments gironins demanant-los que actuïn amb contundència contra «la greu problemàtica de l'intrusisme» que pateix el sector. En l'escrit l'entitat manté que «a partir d'ara, arran de la pandèmia de la COVID- 19, el turista buscarà confiança i seguretat a l'hora de passar les seves vacances a la demarcació i dona per fet que els allotjaments il·legals no compliran amb les normatives que marquen els estrictes protocols d'higiene i seguretat que s'han de seguir».

«Ara més que mai no ens podem permetre allotjaments il·legals i hem d'evitar que les seves males pràctiques desmereixin els professionals del sector que treballen amb rigor» diu l'Associació en el text i afegeix que «la mala imatge que provoca aquest tipus d'allotjament no només afecta el nostre sector sinó el municipi on operen i el conjunt de la destinació turística».

En la carta enviada als ajuntaments es remarca que és una problemàtica que preocupa molt a l'entitat i que, per aquest motiu, «ho hem denunciat públicament en diverses ocasions i davant la Generalitat per tal que pugui procedir a imposar les sancions corresponents».

L'ATA recorda que la lluita per aconseguir erradicar les pràctiques il·legals al sector és una de les prioritats de l'associació.