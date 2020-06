L'Escala Prohibit el bany al Rec del Molí

L'Ajuntament de l'Escala ha prohibit banyar-se en un tram de la platja del Rec del Molí després que l'Agència Europea de Medi Ambient demanés fa uns dies el seu tancament per la «mala qualitat de l'aigua». Aquest ens va reclamar a les autoritats locals que imposessin mesures per «reduir la contaminació i eliminar els perills per als banyistes». Tot i que l'Escala va contestar a l'Agència titllant aquesta qualificació «d'injusta», ara ha prohibit el bany a la zona més propera a la desembocadura del rec, tal com va anunciar que faria.