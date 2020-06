L'escolarització normal dels menors de 14 anys serà la prioritat de la Generalitat

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha afirmat que «els alumnes que han de tenir una escolarització més normal són els menors de 14 anys», de manera que, per al pròxim curs, «es garanteix la presencialitat a infantil i primària, sense mascaretes i amb distància de seguretat a l'aula».

Aquests són alguns dels criteris que prevaldran en la tornada a classe, que «a Catalunya serà el 14 setembre de forma presencial prioritàriament», va afirmar el conseller en una entrevista a l'emissora RAC1. Segons Bargalló, es faran grups que «aviat podrem saber si seran de més de quinze alumnes» per «seguir les mesures de seguretat i sanitàries».

Per mantenir la distància de seguretat i garantir les mesures sanitàries, el conseller va recordar que s'ha posat en marxa una comissió mixta tècnica entre les conselleries d'Educació i Salut. A finals de juny, «tindrem la informació pel que fa a agrupacions i distància, que passarem a les escoles», i a principis de juliol «haurem ultimat les normes o instruccions que regiran el començament del curs», va afirmar.

En una utilització «el més normal possible de les instal·lacions» i garantint la seguretat, el conseller va avançar que «les sortides al pati es faran per torns». Les entrades i sortides d'estudiants «seran per torns pautats» per «evitar concentracions a la porta amb 150 pares i 300 nens», en un disseny que dependrà de les instal·lacions de cada centre. L'objectiu és «fer que la vida escolar sigui el més normal possible, seguint les normes de seguretat», de manera que «també haurem de fer més torns de menjador i que s'utilitzin més espais com a tal» –va afegir Bargalló.

L'escola «és segura» i «hem d'assegurar que ho sigui pel bé de tots», va afirmar el conseller, de manera que «hem de preveure moltes mesures d'higiene, com rentar-nos molt les mans, i ens podem plantejar prendre la temperatura, si les mesures sanitàries així ho exigeixen».

Sobre la contractació de més docents, Bargalló va reiterar que «estem en la fase de veure quants espais útils tenim a cada escola i acabar de tancar amb Salut el tema de les ocupacions». «D'aquí sortirà el nombre exacte de mestres i de la resta de personal, com el d'administració i serveis, monitors o cuidadors que necessitem», la contractació dels quals «es farà a partir de l'1 de setembre» –va dir.

Pel que fa al transport escolar, «tindrà les mateixes consideracions que la resta de transport públic», amb l'«obligació d'anar amb mascareta i seguint les mesures sanitàries».