L'hotel que posa un peu a la «nova normalitat»

Els hotels gironins es comencen a preparar per a la «nova normalitat», l'escenari postcovid que s'imposarà des de l'aixecament de l'estat d'alarma, previst per al 21 de juny, fins que es trobi una cura per al virus. Les mascaretes, els gels hidroalcohòlics i la distància de seguretat seran les constants dels propers mesos i complexes com el de l'hotel TorreMirona, a Navata, es preparen per obrir la totalitat dels espais el 20 juny.

L'obertura total passa per la implantació de la tecnologia, digitalitzant la carta del restaurant per evitar que passi de mà a mà. D'entre les mesures també implanten el check-in virtual. «La intenció és que ningú demani cartes en paper, però en tindrem d'un sol ús per a qui tingui dificultats amb la versió digital», afegeix Bouallala. Seguint aquesta línia, el check-in també es podrà fer online «des de casa i recollint només la clau a l'arribada; tindrem dos mostradors separats, un per la recollida de claus i l'altre per consultes i check-in», diu el gerent de l'hotel, Yassine Bouallala.



Avança la reobertura

El prestigiós TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, de quatre estrelles, ha estat tancat els darrers tres mesos per la crisi de la COVID-19, i avança dues setmanes la reobertura de l'hotel, prevista inicialment per l'1 de juliol. Ho faran juntament amb la piscina, el restaurant i la terrassa del complex, que s'amplia per garantir la distància mínima d'1,5 metres que s'aplicarà en la la nova normalitat.

El complex ha reduït l'aforament interior del restaurant per ampliar l'espai exterior, amb dos espais de terrassa, un més que abans.

El gerent explica que la decisió d'obrir l'hotel dies abans del previst és per la finalització de l'estat d'alarma, el 21 de juny, i per començar a adaptar-se als nous protocols per quan obrin les fronteres, l'1 de juliol.

«La nostra activitat depèn de la capacitat de mobilitat de la població i a partir del dia 22 un percentatge molt alt, entre el qual tot el públic nacional, ja es podrà moure lliurament.

Aprofitant que properament hi ha la festa de Sant Joan podrem començar a aplicar els nous protocols amb una capacitat més reduïda, que esperem que augmenti quan obrin les fronteres». Bouallala destaca que «estem preparant la reobertura de tots els espais amb les màximes garanties de salut, higiene i desinfecció».

Protocol d'higiene

El protocol de seguretat i higiene s'aplicarà en la recepció de mercaderies, en la desinfecció dels treballadors, la neteja d'uniformes in situ i amb gels hidroalcohòlics distribuïts per diferents punts. L'hotel, amb camp de golf i spa és un dels principals reclams de Navata. Precisament a les piscines hi haurà un control de l'aforament i una neteja freqüent de les gandules.

Malgrat que els hotels podien obrir en la fase 1 de la desescalada, les restriccions de les zones comunes van fer que només un reducte s'atrevís a fer-ho. Durant les últimes setmanes, Torremirona ha recuperant gradualment l'activitat dels seus serveis per fases i al maig va obrir les portes de l'aparthotel Vila Birdie 4* i el camp de golf.