La mortalitat a Girona es dispara un 75% amb la COVID

La covid-19 ha disparat les defuncions a la Regió Sanitària de Girona un 75% durant el pic de la pandèmia. Un informe de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuaS) difós ahir sobre l'impacte del coronavirus en la mortalitat catalana ha resolt que entre el 13 de març i el 22 d'abril d'enguany s'han mort 481 persones més de les previstes.

Per calcular l'excés de morts que hi ha hagut a conseqüència del coronavirus, l'estudi ha utilitzat les defuncions diàries per totes les causes que han estat notificades al Registre de mortalitat de Catalunya del 2015 al 2019 i les ha comparat amb les registrades en aquests dos mesos per les funeràries amb pronòstic sospitós o confirmat del virus. Segons aquest càlcul, a Girona s'esperaven 641 defuncions, però n'hi ha hagut 1.122 (un 75% més). L'augment de víctimes es va començar a notar el disset de març, i va mantenir-se fins al divuit d'abril.

Comparat amb la resta de Catalunya, l'increment de mortalitat ha estat dels més baixos, tenint en compte que a l'àrea més afectada, la Regió Metropolitana Sud de Barcelona, el percentatge s'ha enfilat al 180% amb més de dues mil defuncions més de les previstes. La Regió de la Catalunya Central se situa per darrere amb un 162% més de morts.

L'estudi també revela que entre el set de març i el 25 de maig van morir per covid-19 a Catalunya 12.146 persones, de les quals el 51% eren dones i el 48,5%, homes. La gran majoria de les víctimes, un 82%, tenia més de 74 anys, amb una taxa bruta d'incidència de 1.369 casos per cada 100.000 habitants. La franja d'edat amb més afectació ha estat la de menys de 65 anys, on s'han comptabilitzat 774 defuncions per coronavirus i una taxa bruta de 12,5 morts per cada 100.000 habitants.



Un nou mort a l'hospital d'Olot

La Fundació Hospital d'Olot va notificar ahir una defunció per coronavirus que eleva a 36 les víctimes de la pandèmia al centre. És la quarta víctima mortal de la Covid-19 en l'últim mes a la comarca. Fins ara, a la Garrotxa han mort 95 persones per coronavirus. A més, les dades de l'últim balanç del Departament de Salut van notificar dos nous ingressos, 43 en total, essent el segon increment de la setmana. Els casos greus (hospitalitzats a les Unitats de Cures Intensives) es mantenen a cinc per tercer dia seguit. També es van detectar quinze nous contagis, vuit menys que el dia anterior i després de cinc dies a l'alça. Fins ara s'han mort 790 pacients amb coronavirus a Girona i se n'han infectat 6.963. S'han donat 2.684 altes hospitalàries i hi ha 24 sanitaris amb la baixa per la covid-19.