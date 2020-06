Salt suspèn la Festa Major però organitzarà activitats culturals

L'Ajuntament de Salt ha suspès la festa major d'aquest 2020, que s'havia de celebrar la darrera setmana del mes de juliol vinent. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, va remarcar ahir que «el més important és garantir la salut de la ciutadania» i per això han optat per suprimir-la. De tota manera, el consistori ja ha contactat amb les entitats del municipi per organitzar una proposta cultural alternativa que s'adapti a la normativa sanitària. La decisió es va prendre després de mantenir diverses reunions amb entitats, associacions, tots els grups municipals i amb la col·laboració de la Comissió de Festes.

Viñas va explicar que la festa major no se celebrarà perquè «als actes multitudinaris previstos no es donen les condicions de salut pública que hem de preservar ni es poden garantir les distàncies de seguretat». «Davant els protocols i les mesures establertes per les autoritats sanitàries el més prudent és suspendre la festa major», afegia l'alcalde en una nota, ahir. La resolució va ser comunicada prèviament a tots els grups municipals, entitats i associacions

De tota manera, l'Ajuntament avançarà una part del pagament a tots els grups que havien d'actuar aquest estiu a la festa major per mostrar el seu compromís amb «la situació que està patint el sector cultural». Per aquest motiu, va indicar, «estem negociant amb els representants dels concerts que estaven previstos enguany a la festa major, a l'Era de Cal Cigarro, avançant el pagament d'una part del seu contracte amb el compromís de la seva participació l'any 2021».



Proposta cultural alternativa

Des de l'àrea de Festes i en col·laboració amb les entitats ja s'està treballant en una proposta cultural alternativa adaptada a les condicions que imposa la covid-19 i que se celebraria a finals de juliol.

La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Salt, Núria Heras, va remarcar que «estem convençuts de la necessitat de suspendre la festa major però, al mateix temps, no volem deixar de banda la cultura i per aquest motiu ja hem posat fil a l'agulla per programar activitats alternatives que respectaran la normativa de seguretat».

A les comarques de Girona, Puigcerdà anunciava fa uns dies que suspenia la Festa Major del Roser de Puigcerdà 2020 i la Setmana Cultural del Roser i la Universitat d'Estiu Ramon Llull. Cassà de la Selva, que ja l'havia d'haver celebrat, també la va suspendre, així com Sant Feliu de Pallerols, Porqueres, Avinyonet o Celrà. D'altres, la ciutat de Girona entre elles, estan pendents de veure com evoluciona la desescalada.