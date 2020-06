El Truffaut, primer cinema de la ciutat de Girona que reobre les seves portes

El cinema Truffaut va tornar a obrir les portes ahir a les quatre de la tarda, fet pel qual es va convertir en el primer de la ciutat de Girona a tornar a funcionar, i a la província, només una setmana després que el cinema Montgrí de Torroella. La sala ha tornat amb només 42 butaques disponibles, l'aforament màxim permès, que representa un terç de totes les localitats que hi ha a la sala. El col·lectiu de crítics que gestiona el cinema ha escollit el film La Verdad, del director japonès Hirokazu Koreeda, per estrenar la nova temporada després dels gairebé tres mesos de tancament a causa del coronavirus. Dijous a la tarda, els treballadors van aprofitar per adaptar la sala de cinema als requisits sanitaris precintant les butaques que no es poden fer servir. D'aquesta manera, es garanteix la distància social entre tots els espectadors. Ahir van començar a desfilar pels Albèniz Plaça, on ara està instal·lat el Truffaut en plena reforma del Modern, els primers espectadors.

A partir del dilluns, quan Girona entrarà en la fase tres, el nombre de localitats disponibles creixerà fins a la seixantena, la meitat de la sala. Per marcar quines localitats estan disponibles i quines no, els treballadors van precintar algunes de les butaques, garantint que cada localitat mantindrà dos metres de distància entre tots els espectadors. D'altra banda, el cinema ha tancat els lavabos que hi ha a la planta superior i ha delimitat l'espai que podran fer servir els espectadors. A l'interior del cinema només podran comprar l'entrada i accedir a la sala, però no podran fer servir la sala d'espera. A més, els espectadors hauran de portar mascaretes a l'interior de la sala. Aquestes mesures s'han aplicat a la ubicació provisional del cinema Truffaut, que està als Albèniz Plaça mentre duren les obres de reforma de l'antic espai. Com que els cinemes Albèniz no han obert encara, poden acotar més l'espai.

D'altra banda, després de cada sessió els treballadors desinfectaran cada butaca. Per això s'han espaiat més les sessions, per tal que hi hagi el temps suficient. Això ha comportat que el cinema hagi hagut de limitar a tres el nombre de passis cada dia, en comptes dels quatre que programaven abans de la pandèmia. Per a la reobertura, el cinema ha programat una pel·lícula del director japonès Hirokazu Koreeda titulada La Verdad, en què hi apareixen les famoses actrius Catherine Deneuve i Juliette Binoche.

Durant la setmana del 12 al 18 de juny, a més, el cinema ha programat quatre projeccions especials del clàssic d'Alfred Hitchcock Encadenados, amb Ingrid Bergman i Cary Grant, a un preu de 3 euros. A partir del dilluns 15 de juny també es reprendrà el cicle de la Filmoteca de Catalunya dedicat a Kenji Mizoguchi. El divendres 19 arribaran ja les estrenes regulars amb el darrer film del quebequès Xavier Dolan Matthias & Maxime com a primer títol. Altres estrenes de les properes setmanes seran Un blanco blanco día, gran triomfadora al rD'A Film Festival, la comèdia Todo pasa en Tel Aviv i l'esperada Under the skin de Jonathan Glazer.