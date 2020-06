Aragonès exigeix recórrer al superàvit municipal perquè «no és dels bancs»

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va exigir ahir al Govern espanyol que permeti als ajuntaments utilitzar el seu superàvit per a afrontar la crisi del coronavirus: «És dels veïns i de les veïnes, no és dels bancs ni molt menys del Govern».

«És indigne que en aquests moments s'estigui anunciant per part del Govern de l'Estat que vénen moments de restricció i que, alhora, els milers de milions d'euros que estan acumulats en comptes bancaris d'ajuntaments no es puguin utilitzar per a la regla de despesa», va lamentar durant un acte telemàtic amb alcaldes d'ERC. Aragonès va demanar no cometre els mateixos errors que el 2008, quan la regla de despesa «va servir a l'Estat espanyol per a fer que les retallades de la crisi del 2008 es fessin sobre l'esquena dels ajuntaments». «Quin sentit té tenir aquests milers de milions en el banc sense poder-los utilitzar?», va preguntar, i va afegir que la reconstrucció de l'economia després de la pandèmia ha d'allunyar la societat de patrons que agreugin desigualtats.

Segons ell, «el dogma neoliberal està enfonsat i és necessari construir una altra manera d'entendre l'economia i la societat» a partir de tres eixos: l'economia social, la digitalització i la transició ecològica. «Hem d'aprofitar aquests moments de canvi i de disrupció per a aconseguir una societat per a tots», amb una economia on la salut, les cures, l'alimentació i la recerca siguin capitals –va defensar. També va considerar que s'ha d'aconseguir a través de «consensos basats en els valors republicans», que «és el que ens fa avançar en el nostre objectiu clar: una Catalunya republicana, un país independent».