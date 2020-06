Les banderes blaves onejaran a 8 ports i 27 platges gironines

Les platges de la Costa Brava han obtingut aquest any 27 banderes blaves, una menys que l'estiu passat i tres menys que l'any 2017. La distinció perduda és la de la platja de Fenals de Lloret de Mar. Segons va explicar l'Ajuntament, la qualitat de l'aigua de bany d'aquest espai va ser qualificada per la Fundació per a l'Educació Ambiental (FEE) com a bona en lloc d'excel·lent a causa dels diversos temporals que van afectar el municipi el 2019. D'altra banda, la costa gironina segueix sense recuperar les banderes blaves de les platges d'Aiguablava i sa Riera, a Begur, que va perdre l'any 2017.

Respecte als ports, es mantenen les banderes blaves a vuit d'ells: el CN Llançà, CN Port de la Selva, Port Esportiu de Roses, CN L'Escala, CN Aiguablava (Begur), Marina Palamós, CN Costa Brava (Palamós) i Club de Vela Blanes.

El distintiu de qualitat Bandera Blava és atorgat per la FEE mitjançant l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) a Espanya. Per a l'edició d'enguany, 43 municipis litorals -12 de gironins- van presentar la candidatura de 101 platges, dues més que el 2019. Finalment, l'han obtingut 95 platges catalanes, dues menys que l'any anterior, i 23 ports, els mateixos que el 2019.

Per demarcacions, la que ha aconseguit més distintius -i presentava més candidatures- ha estat Tarragona i les Terres de l'Ebre que passa de tenir-ne 43 a 41 respecte a l'any anterior i sis ports. A Barcelona, de les 30 candidatures presentades n'han obtingut 27, una més que el 2019, i nou ports.

En l'edició d'enguany, la FEE ha adaptat els criteris que fa servir habitualment per atorgar les Banderes Blaves als donats per les autoritats sanitàries enfront de la pandèmia del virus de la covid-19. A part però, el jurat nacional reunit el 5 i el 6 de febrer a la seu de l'ADEAC també va tenir en compte: les condicions higièniques, seguretat, accés lliure, sostenibilitat, compliment de la legislació, atenció a persones amb discapacitat o oferta complementària i educativa.



Altres reconeixements

A part de les Banderes Blaves a les platges i els ports, la FEE també atorga altres distintius de qualitat per reconèixer actuacions d'educació ambiental, ús sostenible del litoral o accions per facilitar l'ús de la platja a persones amb mobilitat reduïda. De la demarcació de Girona han obtingut el distintiu de xarxa de Senders Blaus 2020: el camí de ronda de s'Agaró a Castell-Platja d'Aro, el camí de ronda de la platja de Sant Pol a Sant Feliu de Guíxols i la ruta de la marxa de les platges de Lloret de Mar.

D'altra banda, 68 municipis del litoral català, han sol·licitat enguany els serveis de temporada, dels quals 62 ja els tenen aprovats. Aquests serveis de temporada se sol·liciten per a un total de 467 platges, de les quals el 21,6% rebran el distintiu de Bandera Blava. En aquestes platges, els ajuntaments han sol·licitat ubicar un total de 5.712 activitats i instal·lacions al servei de la ciutadania, de les quals 2.115 són comercials.