Càritas, donatius per una feina que s'ha triplicat

Càritas ha posat en marxa una campanya per explicar la feina que l'entitat humanitària del Bisbal realitza durant la crisi generada per la Covid-19 i, també, per recollir fons econòmics que ajudin a finançar els seus programes socials. La iniciativa es duu a terme amb el lema «Càritas, a només 2 metres de tu» perquè «tot i els dos metres de distància, i les mesures de seguretat que hem de garantir, volem estar més a prop que mai de les persones vulnerables», segons explica la seva directora a Girona, Dolors Puigdevall.

Les deu Càritas diocesanes de Catalunya participen en aquesta campanya conjunta que té com a objectiu principal explicar a la ciutadania el que estan fent al llarg dels últims mesos, des que es va declarar l'estat d'alarma per la pandèmia del nou coronavirus. Durant aquest temps, remarquen que les peticions d'ajuda a l'entitat s'han triplicat. Per això, l'acció informativa s'acompanya de la possibilitat de fer donatius perquè, tal com indica Puigdevall, si «aquesta crisi ha triplicat les necessitats socials, tripliquem també els donatius».

Les aportacions econòmiques es poden fer a través del web de Càritas Diocesana de Girona, on s'ofereixen diferents possibilitats tant per a persones a títol individual com empreses –tot recordant-los que desgraven.