La COVID-19 colpeja les residències amb més de 4.000 víctimes mortals

La COVID-19 i les seves greus conseqüències en la salut de les persones més grans ha sacsejat i remenat sobre tot el panorama de les residències de gent gran a Catalunya, on hi havien mort fins ahir 4.082 persones i altres 2.969 havien estat traslladades a altres centres o domicilis de familiars.

Aquestes dades han estat facilitades per fonts del departament de Salut de la Generalitat, que han precisat que de les 2.969 persones grans que han hagut de ser traslladades pel coronavirus, 2.221 ho han fet a altres equipaments per mantenir un correcte aïllament o per ser tractades de la malaltia.

Entre els nous centres als quals han estat traslladats nombrosos ancians es troben sociosanitaris, en els quals se suposa que podran recuperar-se amb millors mesures sanitàries i d'atenció mèdica i altres residències lliures del contagi.

Prop d'un centenar d'avis van ser traslladats a Barcelona a una nova residència situada a l'avinguda Paral·lel, dels quals encara hi romanen una cinquantena, han precisat les mateixes fonts.

Actualment, romanen a l'edifici una cinquantena d'avis procedents de diverses residències, com la Beltran i Oriola, de la Barceloneta, intervinguda pel departament de Salut i amb més de 25 ancians morts per la COVID-19.

Altres 748 ancians han anat a domicilis dels seus familiars.

En total, la Generalitat ha intervingut tretze residències des de finals de març fins ara, per diverses circumstàncies, tot i que majoritàriament a causa de la manca d'atenció adequada a la gent gran.

En algunes de les residències intervingudes la mobilització d'alerta de l'ajuntament de la localitat en la qual estan ubicades ha estat fonamental per conèixer la situació, en alguns casos molt greu, en la qual es trobaven les persones grans.

Així va succeir en la residència Prat, situada a Tona (Osona), on l'alcalde i una regidora van comprovar a principis d'abril com només tres treballadores intentaven ocupar-se de 60 ancians a causa de les baixes de la resta de treballadors, inclosa la directora, d'aquest equipament.

Un equip de voluntaris de Tona va salvar la situació i va ajudar a netejar i a alimentar a gent gran fins que la Generalitat es va decidir a intervenir-la, una decisió que l'alcalde, Amadeu Lleonart, va agrair tot i que «arriba després d'un procés massa lent», segons va considerar a Twitter.

En el cas de les residències intervingudes a Barcelona ciutat, la Marvi Park, la Beltran i Oriola i la Mossèn Vidal i Aunós, van ser els familiars els qui, desesperats, van recórrer a la denúncia pública a través dels mitjans de comunicació, ja que van estar incomunicats amb els seus pares durant dies.

La intervenció de les residències, que ha suposat el canvi de gestió, és una mesura temporal i la durada de la mateixa dependrà de cada cas, segons Salut.