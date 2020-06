ERC vol modificar el plantejament urbanístic del sector de l'Avellaneda de Girona

El grup d'ERC a Girona ha proposat al govern local que es plantegi «repensar» tot el sector de l'Avellaneda-Aragó, i considera que s'hauria de recuperar parcialment «l'esperit» de les àrees residencials estratègiques (ARES). Segons la formació, el desenvolupament d'aquestes parcel·les, de prop de vuit hectàrees i situades al carrer Aragó, suposaria la construcció de més de 500 habitatges nous, un 50% dels quals es destinarien a habitatge protegit. «Girona fa anys que arrossega un dèficit greu d'habitatge social», va explicar el portaveu d'ERC Quim Ayats, que va demanar que «no es demorin més les solucions» i que «cal plantejar mesures urgents».

El grup va recordar que l'àrea residencial estratègica del sector de l'Avellaneda-Aragó va formar part del pla estratègic del 2008 del govern de la Generalitat per tirar endavant mesures urbanístiques urgents. Amb la seva aprovació, es va modificar el planejament i es va permetre ampliar la trama urbana consolidada i possibilitar la construcció de grans superfícies en el sector. Però finalment la crisi econòmica de llavors no va permetre el seu desenvolupament.

Per això, els republicans volen actualitzar el projecte tenint en compte les necessitats del sector i que el consistori impulsi la iniciativa. «Caldrà reiniciar l'expedient urbanístic i modificar el pla general, però és una oportunitat que no podem deixar passar per ampliar el parc social d'habitatge», va proposar Ayats, entre altres mesures.